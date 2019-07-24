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Basın-Sen: Ekonomik paketin içeriği, protokolün altına imza atanların gerçek niyetini ortaya koyuyor

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Basın-Sen: Ankara’nın dayatması ve buradaki işbirlikçilerinin imzalaması sonucunda basınımıza sızan ekonomik paketin içeriği, malum protokolün altına imza atanların gerçek niyetini ortaya koyuyor.
Basın-Sen: Ekonomik paketin içeriği, protokolün altına imza atanların gerçek niyetini ortaya koyuyor

Basın-Sen UBP-HP hükümetinin TC ile imzaladığı protokolle iilgili sert eleştirilerde bulundu.

Basın-Sen yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Ankara’nın dayatması ve buradaki işbirlikçilerinin imzalaması sonucunda basınımıza sızan ekonomik paketin içeriği, malum protokolün altına imza atanların gerçek niyetini ortaya koyuyor. Buradaki esas amaç Kıbrıslı Türklerin kendi ayakları üzerinde duramaması, Ankara’ya olan bağımlılığının artarak devam etmesi ve Kıbrıs sorunu başta olmak üzere birçok kritik konuda iradesinin ortadan kaldırılmasıdır.

Bu Kıbrıslı Türklere yapılan ilk saldırı değildir, fakat en kuvvetlisi olacaktır. Toplum olarak yapmamız gereken hem dayatana hem de boyun eğene karşı en güçlü şekilde mücadele etmektir. 45 yıldır sadece kuklaları değiştirerek bir sonuca varamadığımız ortada. O nedenle kimliğimize, kültürümüze ve irademize sahip çıkmak istiyorsak, bu dayatmaların kökünü kurutmalı ve kendi ayaklarımızın üzerinde durmayı başarmalıyız.

Biat etmeyeceğiz, varoluş kavgasını sonuna kadar vereceğiz.

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