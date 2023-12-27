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Basketbol da yeni dönem...

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KKTC Basketbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurulu gerçekleştirildi.
Basketbol da yeni dönem...

KKTC Basketbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurulu gerçekleştirildi. Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, Özcan Özcanhan Konferans Salonu’nda yer alan genel kurulda daha önce adaylık başvurusu yapan Orhun Mevlit’in adaylıktan çekilmesi sonrası diğer aday Ertuğ Nasıroğlu seçim olmadan federasyonun başkanlık görevine getirildi. Ertuğ Nasıroğlu, daha önce 2013-17 yılları arasında da başkan olarak federasyonda görev yapmıştı.

 

Raporlar oyçokluğu ile onaylandı

Genel kurulda Divan Başkanlığı görevine Tahir Soyer, sekreterlik görevlerine Hakan Atamtürk ve Ercan Beşerler getirildi. Şampiyon Melekler için bir dakikalık saygı duruşunun ardından Eylül-Aralık arası faaliyet raporunu Orhun Mevlit aktardı. Rapor bir ret sonucu oyçokluğu ile onaylandı. Adından Mali Rapor Ömer Lütfi Sonuvar tarafından üyelere aktarıldı. Mali rapor üç çekimser, 1 ret ve 4 onay sonucu oyçokluğu ile onay aldı.

 

Mevlit adaylıktan çekildi: Ertuğ hocanın layıkıyla yöneteceğin düşünüyorum

Başkan adaylarının konuşması gündem maddesine ilk konuşmayı Orhun Mevlit yaptı. 2020 yılından bu yana görev süreleri içerisinde yaptıklarını aktaran Mevlit, konuşmasının son bölümünde şu ifadeleri kullanarak adaylıktan çekildi:

“Basketbol net olarak bu ülkede 2 numaralı spordur. Birbirimizi sevelim veya sevmeyelim, buna sahip çıkmalıyız. Sonuç ne olursa olsun, sahip çıkıp, saygı duyup marka değerini artırmalıyız. Onurumuzla, gururumuzla çok büyüyen bir basketbol bıraktığımızı düşünüyoruz. Bin kusur gündür görevdeyiz, yaptıklarımız ortada. Fakat görülen şu ki, aritmetik ortada, Ertuğ hocaya yakınlık var. Ben Ertuğ hocamın yeni dönemi layıkıyla yöneteceğini düşünüyorum. Biz de destek vereceğiz, bilgi birikimimizi basketbola koymaya çalışacağız. Ertuğ hocanın adalet ve şeffaflıkla sahip çıkacağını düşünüyorum”

 

Nasıroğlu: Birlik içinde basketbolu daha yukarı çekmek durumundayız

Ertuğ Nasıroğlu konuşmasına Orhun Mevlit’e hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek başladı. 2014-17 arasında arkadaşları ile başkanlık görevini yürüttüğünü belirten Nasıroğlu, “Basketbolun içinden gelen biri olarak, basketbolun her noktasında görev yapmış bir kişiyim. Nasıl yönetileceğini, nasıl hareket edileceğini çok iyi biliyoruz. Hedefimiz basketbolu bu kaos durumundan kurtarmak. Ne bağcıyı dövmek işimiz, ne diğer arkadaşları kötülemektir. Hedefimiz basketbolu kalkındırmaktır” dedi.

“Orhun başkan kendine göre iyi durumda olduğunu söyledi, buna herkes fikrini koyabilir, saygı duymak lazım” diyen Nasıroğlu, “Hakemlerimizi, kulüplerimizi, oyuncularımızı, antrenörlerimizi birlik içinde basketbolu daha yukarı çekmek için çalışmak durumundayız. Altı aylık dönem için bir planımız var. İlk işimiz kötü durumda olan tüzüğü, yarışma yönergesini toparlamak. Sonra altyapıların oluşturulması ve başlatılması, ardından vitrin olarak büyükler ligini başlatmak mecburiyetindeyiz. Ateşten bir gömlek giyiyoruz ama biz alışkınız. Çünkü biz basketbolu seviyoruz” ifadelerini kullandı.

 

Yeni yönetim

Konuşmaların ardından seçim olmadan federasyonun yeni başkanı Ertuğ Nasıroğlu seçildi. Nasıroğlu yönetiminde görev alacak olan isimler şu şekilde:

Behzat Özçete, Ahmet Karaoğlan, Mehmet Saylan, Nihat Yılmaz, Av. Ratibe Altunç, Eda Türmen Kutruza, Elif Anıl, Onay Kafadar (Üye). Fikri Katipoğlu, Fatih Seyitler (Yedek üye). Yrd. Doç. Seyfi Savaş (Genel koordinatör ve Dış ilişkiler).

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