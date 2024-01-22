Basketbol Federasyonu yönetimi Ankara'da temaslarda bulundu

Yapılan görüşmelerle ilgili olarak Basketbol Federasyonu’ndan yapılan bir basın açıklaması ile söz konusu gelişmeler kamuoyu ile paylaşıldı. KKTC Basketbol Federasyonu tarafından yapılan açıklama şöyle;

“KKTC Basketbolunun geliştirilmesi ve sporcuların daha iyi imkanlarda spor yaparak yurt dışındaki müsabakalara katılabilmesi amacı ile KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu bir dizi temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye bir ziyarette bulunmuştur. KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu ve Federasyon Dış ilişkiler sorumlusu ve Genel Koordinatörü Dr. Seyfi Savaş ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı; Fatih Uysal'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette KKTC 'deki basketbol kulüplerine spor malzemesi yardımı yapılması ve alt yapı kulüplerinin Türkiye şampiyonalarına katılabilmelerine imkân tanınması ile ilgili görüşmelerde bulunuldu.

İkinci ziyaret, Spor Eğitimi ve Araştırmaları Daire Başkanlığı'na yapıldı. Daire Başkanı; Şükrü Yılmaz'dan KKTC'deki basketbol antrenör eğitimleri için işbirliği sözü alındı. Üçüncü ziyaret ise Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'na gerçekleştirildi. Başkan Prof Dr. Mehmet Günay'la KKTC'deki Üniversitelerin, Türkiye Üniversiteler Şampiyonalarına katılımı konusunda daha önce imzalanan protokol gereği, işbirliği kapsamında detaylar üzerinde istişarede bulunuldu. Görüşmeler sonucu KKTC Basketbolu adına çok verimli bir Ankara günü geçirildiğini söyleyebiliriz.”