  • BIST 8176.19
  • Altın 1960.72
  • Dolar 30.28
  • Euro 33.0778
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKANetanyahu şartları reddettikten sonra Hamas, rehinelerin evlerine dönme "ihtimali yok" dedi

Basketbol Kulüpler Birliği: Basketbol'a ayrılan bütçe yetmez!

» »
"KKTC’de Basketbol oynayan binlerce lisanslı sporcuya ulaşıldığını belirterek Basketbolun bugün aktif 15 kulübü ve 12 kategoride 76 takımı ile en büyük ikinci spor dalı olduğunu söyledi."
Basketbol Kulüpler Birliği: Basketbol'a ayrılan bütçe yetmez!

BASKETBOLA AYRILAN BÜTÇE YETERSİZ!

Kıbrıs Türk Basketbol Kulüpler Birliği 16 Kasım 2023 tarihinde yaptığı açıklama ile 2024 yılı bütçesinde spora ve Basketbola yeterli katkının ayrılmadığını belirterek bunun arttırılması gerektiğini belirtmişti.

Kıbrıs Türk Basketbol Kulüpler Birliği adına Kulüpler Birliği Başkanı Tahir Soyer’in yaptığı açıklamada Basketbolun KKTC’de en çok sporcuya sahip 2. büyük spor dalı olmasına rağmen KKTC bütçesinde Basketbol Federasyonuna ayrılan bütçenin geçtiğimiz yıl %125 Enflasyon olmasına rağmen %80 oranında artırılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

BİNLERCE SPORCU VAR

Kıbrıs Türk Basketbol Kulüpler Birliği Başkanı Tahir Soyer yaptığı açıklamada Basketbol Kulüplerinin yaptığı çalışmalarla KKTC’de Basketbol oynayan binlerce lisanslı sporcuya ulaşıldığını belirterek Basketbolun bugün aktif 15 kulübü ve 12 kategoride 76 takımı ile en büyük ikinci spor dalı olduğunu söyledi.

Basketbol’da yaşanan bu gelişme sayesinde KKTC’li genç basketbol oyuncularının yurt dışına açılmaya başladığını da belirtti.

BU BÜTÇE İLE OLMAZ

Basketbol Federasyonu’nun 2022-2023 faaliyet yılında yüzlerce faaliyet yapmak için zaten 2 Milyon TL civarında bütçe harcadığını ve bütçenin de eksiye gittiğini belirten Soyer konuşulması gereken tutarın 2 Milyon TL’nin %125 artırılması olabileceğini bunun bile mevcut durumu ancak koruyabileceğini belirti. Basketbol olduğu yerde durmuyor diyen Soyer tüm kulüplerimiz bu sporun daha da çok gence ulaşması için okullarda da çeşitli faaliyetlere katkılar koyarak Basketbol’u okul sporlarında da en çok tercih edilen 2. Spor dalı yapmayı başarmıştır dedi.

DAHA ÇOK MAÇ İÇİN AYRILAN BU BÜTÇE YETMEZ

Gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması için de sporun önemli olduğunu belirten Soyer KKTC Basketbol Kulüpler Birliğinin oluşturan Basketbol Kulüplerinin birçok zorluğa rağmen binin üzerinde sporcuya hizmet ettiğini bununla birlikte sporcuların daha çok maç yapması ve uluslararası temas yapabilmesi için devlet bütçesinde spora ayrılan bütçenin dolayısı ile Basketbola ayrılan bütçenin artırılması gerektiğini söyledi.

ADALET İSTİYORUZ, SES VERECEĞİZ

Kıbrıs Türk Basketbol Kulüpler Birliği olarak Adalet istediklerini belirten Soyer önümüzdeki günlerde Basketbol camiasının güçlü bir ses vereceğini de sözlerinde belirtti. Soyer konunun yeniden değerlendirilip adil bir sonuca ulaşılması gerektiğini belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC Basketbol Federasyonun'da Mali Raporda olmayan Borç Krizi!09 Ocak 2024 Salı 08:32
  • Potada 90. Yıl İskele Kupası Gençler Birliği’nin06 Ocak 2024 Cumartesi 18:47
  • Bakan Bak Alperen Şengün için destek istedi05 Ocak 2024 Cuma 19:04
  • “90. Yıl İskele Kupası” Finalin adı DAÜ- Caesar Larnaka GB04 Ocak 2024 Perşembe 10:02
  • Alperen Şengün NBA'de tutulamıyor02 Ocak 2024 Salı 10:48
  • Basketbolda “90. Yıl İskele Kupası” Düzenleniyor01 Ocak 2024 Pazartesi 10:43
  • Futbolda alınan sonuçlar ve program28 Aralık 2023 Perşembe 16:03
  • Detroit Pistons'tan üst üste 27 mağlubiyet27 Aralık 2023 Çarşamba 10:28
  • Basketbol da yeni dönem...27 Aralık 2023 Çarşamba 09:43
  • Basketbolda seçim günü26 Aralık 2023 Salı 13:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti