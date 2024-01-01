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Basketbolda “90. Yıl İskele Kupası” Düzenleniyor

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"Daha önce 14-16 Aralık tarihlerinde düzenleneceği duyurulan ve ertelenen 90. Yıl İskele Kupası Basketbol turnuvası 3-5 Ocak 2024 tarihlerinde İskele’de düzenleniyor."
Basketbolda “90. Yıl İskele Kupası” Düzenleniyor

1934 Yılında Larnaka’da kurulan Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü 2024 yılına girerken 90. Yılına özel birçok etkinlik planladı.

Daha önce 14-16 Aralık tarihlerinde düzenleneceği duyurulan ve ertelenen 90. Yıl İskele Kupası Basketbol turnuvası 3-5 Ocak 2024 tarihlerinde İskele’de düzenleniyor.

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü 90. Yıl etkinlikleri çerçevesinde İskele’de kulübün 90. Yılına özel bir Basketbol turnuvası organize ediyor.

İskele’de 3-5 Ocak 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya Büyük Erkekler düzeyinde 4 takım katılacağı açıklandı. Takımlardan ikisi ProLig kulüpleri Soyer Spor Kulübü ile Caesar Larnaka Gençler Birliği olurken, diğer iki takım da UniLig’de mücadele eden DAÜ ile GAÜ olacak.

4 TAKIM KATILIYOR

Turnuvanın Larnaka Gençler Birliği’nin 90. Yılı anısına düzenleneceği ve isminin de “90. Yıl İskele Kupası” olacağı belirtildi.

Turnuvanın ilk maçı başlangıç atışını Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu’nun yapacağı  3 Ocak’ta saat 18:00’de Caesar Larnaka Gençlerbirliği ile GAÜ arasında oynanacak. Aynı gün saat 20’de ise turnuvanın ikinci Maçı DAÜ ile Soyer-Aksu Spor Kulübü arasında oynanacak.

90-1.jpgFİNAL 5 ARALIK CUMA İSKELE’DE

İlk günkü müsabakaların mağlupları 5 Ocak Cuma günü saat 18’de 3.’lük maçı için parkede olacak. İlk günün galipleri ise “90. Yıl İskele Kupası” şampiyonluğu için 5 Ocak Cumar saat 20’de parkede olacak. Tüm Maçlar İskele Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu’nda oynanacak.

Turnuvanın tüm maçlarının Kuzey Kıbrıs TV’den canlı olarak yayınlanacağı ve turnuvanın ödüllerini ise Devlet ve hükümet yetkililerinin vereceği belirtildi.

90. Yıl İskele Kupası turnuvasına Basketbol Federasyonu da hakem desteği sağlıyor.

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Haber: Ersin ORKOZ

 

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