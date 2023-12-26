Basketbolda seçim günü

Basketbol Federasyonu bugün son üç ay içinde ikinci kez seçimli genel kurul gerçekleştirecek

KKTC Basketbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurulu bugün gerçekleştirilecek. Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, Özcan Özcanhan Konferans Salonu’nda yer alacak genel kurul saat 18.00’de başlayacak. Başkanlık seçimi gündem maddesinin de yer aldığı genel kurulda bir süre önce tüzük gereği başkanlık görevine yeniden getirilen Orhun Mevlit ile eski federasyon başkanı Ertuğ Nasıroğlu üyelerin onayını isteyecek.

Nasıroğlu ve Mevlit başvurdu

Basketbol Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulu’nda başkan adayları için belirlenen başvuru süresi Pazar günü saat 17.00’de doldu. Daha önce federasyon başkanlığı görevini üstlenen Ertuğ Nasıroğlu başvurusunu gerçekleştirdi. Federasyonun mevcut başkanı Orhun Mevlit de başvuru yapan bir diğer isim oldu. İki isim bugün gerçekleşecek genel kurulda başkanlık için yarışacak.

Ne olmuştu?

Basketbol Federasyonu’nda daha önce 6 Eylül tarihinde gerçekleştirilen genel kurulda başkan adayı çıkmadığı için erteleme yaşanmıştı. 27 Eylül tarihinde gerçekleştirilen genel kurulda ise Orhun Mevlit tek aday olduğu için tüzük gereği başkanlık görevine getirilmişti. Bu ayın başında 10 kulüp Olağan Genel Kurul talebini federasyona iletirken, önceki hafta kulüpler ve federasyon arasında yapılan görüşme sonrası 26 Aralık 2023 Salı günü için Olağanüstü Seçimli Genel Kurul tarihi belirlenmişti.

Genel kurul gündemi

Basketbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurul gündemi şu şekilde:

1. Nisap

2. Divan Kurulunun Oluşturulması

3. Faaliyet Raporunun Okunması ve Oylanması

4. Mali Raporun Okunması ve Oylanması

5. Başkan Adaylarının Konuşması

6. Başkanlık Seçimi Oylaması

7. Olağanüstü Genel Kurul Kararının Açıklanması

8. Kapanış

Kaynak: Kıbrıs Spor Yeni