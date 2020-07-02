Bazı belediyelerin borçları yapılandırıldı...

Bakanlar Kurulu kararları uyarınca bazı belediyelerin birikmiş prim ve depozit borçları ile vergi borçları yapılandırıldı.

Buna göre, Alsancak ve Girne Belediyesi’nin, Gelir ve Vergi Dairesi’ne olan vergi borçlarını uzun vadeli olarak ödeyebilmesi Belediyeler Yasası uyarınca onaylandı.

Ayrıca, Beyarmudu, Vadili, İnönü, Yenierenköy, Paşaköy, Mehmetçik, Akdoğan, Dipkarpaz, Lapta, Geçitkale, Lefke, Yeniboğaziçi belediyeleri ile Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı, İhtiyat Sandığı prim ve depozit borçları, Sosyal Sigortalar Dairesi prim ve depozit borçları ile Gelir ve Vergi Dairesi vergi borçlarını uzun vadeli olarak ödeyebilmesini de onayladı.

Bakanlar Kurulu’nun çeşitli tarihlerde aldığı kararlar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

DIŞİŞLERİ DAİRESİ MERKEZ ÖRGÜTÜNE GÖREVLENDİRME

Bakanlar Kurulu, KKTC Helsinki Temsilciliği'nde Misyon Şefi olarak görev yapan Müdür Muavini Hüsnü Duba'nın 1 Temmuz’dan itibaren, KKTC Bakü Temsilcisi olarak görev yapan Müdür/Temsilci Ufuk Turganer'in ise 1 Ağustos’tan itibaren Dışişleri Dairesi Merkez Örgütüne görevlendirilmesine karar verdi.

ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ ASKERİ ATAŞELİĞİ KADROLARINA ATAMA

KKTC Ankara Büyükelçiliği Askeri Ataşeliği kadrolarına Bakanlar Kurulu kararıyla atanan Is. Yb. Ahmet Üçok ile P. Asb. Kd. Bçvş. Varış Tanrıöver'in görev süreleri 2 Ağustosta sona ereceğinden, bu görevlere P. Bnb. Esat Çağlar ile P. Asb. Bçvş. Eser Gazilersoyu’nun atmasına karar verildi.

SAĞLIK ATAŞESİ ERDOĞAN'IN GÖREV SÜRESİ UZATILDI

Öte yandan Bakanlar Kurulu, KKTC İstanbul Başkonsolosluğu’nda Sağlık Ataşesi olarak görev yapan Vesile Erdoğan'ın, sona erecek görev süresinin ilgili yasalar uyarınca bir yıl süre ile uzatılmasına karar verdi.

501 KİŞİNİN SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU BAKANLAR KURULUNDA ONAYLANDI… 507 BİN 900 TL ÖDENECEK

Bakanlar Kurulu, 14 Mayıs’ta Bakanlar Kurulu kararıyla düzenlenen Sosyal Yardımlar (Değişiklik) Tüzüğü'nün geçici maddesi uyarınca, 501 kişinin sosyal yardım başvurusu onaylandı.

Tek kişiye 900 TL, evlilere ise 1200 TL olmak üzere Lefkoşa, Mağusa, İskele, Güzelyurt, Akdoğan, Yenierenköy, Lefke, Mehmetçik, Girne bölgeleri olmak üzere bu kişilere toplam 507 bin 900 TL ödenecek.