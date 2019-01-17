Bazı kadınlar Askere gitmek için başvuru yapacak!

Vicdani retçilerle hemfikir olmayan bir grup kadın, askerliğe başvurmak için Asal Şube’ye gidecek.
Bir grup kadın, vicdani retçileri protesto etmek amacıyla saat 14.00’da Asal Şube’ye gidip askerlik başvurusu yapacak.
Vicdani retçilerle hemfikir olmayan bir grup kadın, askerliğe başvurmak için Asal Şube’ye gidecek.
Bir grup kadın, vicdani retçileri protesto etmek amacıyla saat 14.00’da Asal Şube’ye gidip askerlik başvurusu yapacak.
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