Bazı köylerde yarın elektrik kesintisi yapılacak, işte o köyler...

Bazı köylerine yarın yaklaşık 5 saat elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, yüksek ve orta gerilim elektrik şebekesindeki bakım onarım çalışması nedeniyle 09.00-14.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek yerler şöyle:

“Görneç, Serdarlı, Paşaköy, Turunçlu, Kurudere, Çukurova, Yeniceköy, Kalavaç, Beyköy, Cihangir, Gökhan ve Düzova, Balıkesir, Ercan Havaalanı’nın bir Bölümü, Değirmenlik, Minareliköy, Demirhan, Başpınar, Değirmenlik Ağıllar Bölgesi ve Değirmenlik Kırsal Kesim Arsaları, Meriç ve Gaziköy, Tünel, Çömlekci Çiftliği, Dilekkaya, Kırıkkale, Erdemli, Yiğitler, Kırıkkale Ağıllar, Erdemli Ağıllar, Kırklar’ın bir bölümü, Kırklar Türbesi, Margo Çiftliği Bölgesi, Akıncılar ve Gaziler, Ercan Havaalanı Kule ve Terminal Binası.”