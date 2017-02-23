“Bedis piknik alanı halkındır, halkın kalmalıdır”

Yeniboğaziçi Kadınlar Derneği, Bedis Piknik Alanı’nın büyük bölümünün halkın kullanımına kapatıldığını kaydederek, bu duruma tepki gösterdi.

Yeniboğaziçi Kadınlar Derneği’nden yapılan açıklamada, geleneksel Mart 9’u Pikniği için Bedis Piknik alanında inceleme yapmaya giden dernek heyetinin, piknik alanının büyük bir bölümünün halkın giremeyeceği şekilde tellenmiş, kilitli demir kapılarla çevrilmiş, bölgeye beton dökülmüş ve inşaata başlanmış olduğunu gözlemlediği kaydedildi.

“Köyümüz bu yaşananlar nedeniyle büyük huzursuzluk içerisindedir” denilen açıklamada, “Bizim hiçbir şahısla sorunumuz yoktur. Bizim halka ait bir alanın kullanımının halka kapatılmasına ve doğaya, çevreye zarar verilmesine tepkimiz vardır” ifadelerine yer verildi.

Konuyla ilgili yetkililerden bilgi istenen açıklamada, bu konuda kendilerine destek olmak isteyenler cumartesi günü saat 14.30’da Bedis park yerinde buluşmaya çağrıldı.