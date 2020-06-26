Bengihan: “Kamuda ‘bakan yalakası’ müdürle reform nasıl olacak?”

KTAMS Başkanı Bengihan, ‘bakana yalakalık yapan’ ya da partide ‘bayrak sallayan’ kişilerin atandığı kamuda müdürlük sistemi ile “kamuda reform” denen şeyin bir anlamı olmadığını, zihniyetin değişmesi gerektiğini ifade etti.

Kamuda reform konusunun ön plana yeniden çıkması ile birlikte tartışmalar da devam ediyor...

Konuyla ilgili Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Kanal T ekranlarında şöyle konuştu;

“Sistemleri kuran düşünceler, zihniyetlerdir. Bir düşünce, yeniliğe demokrasiye verimliliğe dönükse önemlidir. Bu anlayış varsa bir neticeye ulaşabilir. Bu mevcut anlayışla kamuda istediğimiz sonucu alamayız. Mevcut yasalarda da açık düzenlemeler var. Siyasi atama yöntemiyle müdür atarsak; bilgi, beceri, liyakat konusunda kendini yetiştirmediyse, sınavdan geçip belli noktaya gelmediyse, yani bakanın yalakası ya da partide bayrak sallayarak müdürü olabiliyorsa kamuda verimlilik nasıl olacak? Ödül ceza sistemi yok. Suç işleyenlere soruşturma, ceza yok. Soruşturma açma yetkisi zaten bakanda".