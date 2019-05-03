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Bergüzar Korel'den duygusal paylaşım anıları bitiktirmeye çoktan başlamışız!

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Oyuncu Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç ile 2006 senesinden eski bir fotoğrafını paylaşarak duygusal bir not düştü.
Bergüzar Korel'den duygusal paylaşım anıları bitiktirmeye çoktan başlamışız!

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, birlikte rol aldıkalrı Binbir Gece dizisinde aşk yaşamaya başlamış, çift 2009 yılında nikah masasına oturmuştu. Aşkları dolu dizgin devam eden çift magazin gündemininde en beğenilen çiftleri arasında yer almaya devam ediyor. Bergüzar Korel geçtiğimiz gün sosyal medyadan eşi Halit Ergenç'in de bulunduğu bir fotoğraf paylaşarak duygusal bir not düştü. 

DUYGUSAL BİR NOT DÜŞTÜ 

Oyuncu Bergüzar Korel, 2006 senesinde çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Korel, şimdiki eşi Halit Ergenç'in de bulunduğu fotoğrafa duygusal bir not düştü:

'ANILARI BİRİKTİRMEYE ÇOKTAN BAŞLAMIŞIZ NE GÜZEL'

'Sene 2006. Daha Binbir Gece yok. Kurtlar Vadisi Irak gösterimde. Bir kız var Arap mı o? Yok ya Türkmüş. Tanju Korel'in kızıymış hatta. Ama adı bir değişik. Bengüzel? Benkuzar? Belgüzel? Halit Aliye'de Sinan o vakitler. Ülkeyi sallamaya başlamış özellikle hastane sahneleriyle. Levent Yüksel konserindeyiz. 13 yıl... Anıları biriktirmeye çoktan başlamışız. Ne güzel.'

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