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Berova'dan Akıncı'ya suçlama!‘Cumhurbaşkanlığı ilkokul yapılmasını reddetti‘

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‘Cumhurbaşkanlığı ilkokul yapılmasını reddetti‘
Berova'dan Akıncı'ya suçlama!‘Cumhurbaşkanlığı ilkokul yapılmasını reddetti‘

” 2015’te Yenikent’te Cumhurbaşkanlığı’na ait bir araziye ilkokul yapmak istedik ancak Cumhurbaşkanlığı bunu reddetti

Komite toplantısında söz alan UBP Milletvekili Özdemir Berova, Kıbrıslı Türklerin, Rumlarla hiçbir zaman ortak bir yönetim çatısı altında olmadığını kaydetti.

Berova: Berlin’deki görüşmeden sonuç alınacağını düşünmüyorum

“Federasyon konusunda her şey konuşuldu. Federal tez bir anlam ifade etmiyor” diyen Berova, konjonktürün değiştiğini, farklı parametreler ortaya çıktığını söyledi, “İki devletli çözüm modeli Rum tarafı üzerinde de etki yaratıyor” şeklinde konuştu.

Berlin’deki görüşmeden sonuç alınacağını düşünmediğini belirten Berova, Rum tarafındaki siyasi partilerin ve Rum Liderin açıklamalarına işaret etti.

Berova: Cumhurbaşkanlığı ilkokul yapılmasını reddetti

Özdemir Berova, “Federasyon neden olmayacak, Rumlar bu konuda hesap vermeli. Hem bu konuda hesap vermiyorlar hem bizi muhatap almıyorlar hem de Türkiye’yi suçluyorlar” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’na bir sitemi olduğunu belirten Berova, 2015’te Yenikent’te Cumhurbaşkanlığı’na ait bir araziye ilkokul yapmak istediklerini ancak Cumhurbaşkanlığı’nın bunu reddettiğini söyledi. 

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