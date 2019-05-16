Bıçaklı: Hiçbir kurumumuzun satılmasına izin vermeyeceğiz

Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, Dünya Haberleşme Günü vesilesiyle yaptığı yazılı açıklamada, “Telekomünikasyon Dairesi’ne hiçbir yatırım yapmayan ve elden çıkarmak için çalışan hükümetleri kınarız” dedi.

Telekomünikasyon Dairesi’ne devlet tarafından gerekli yatırımların yapılması ve orda çalışan emekçilerin de huzur içerisinde çalışmalarını sağlamanın siyasilerin ana görevleri arasında olduğunu kaydeden Bıçaklı, “Türk-Sen olarak hiçbir kurumumuzun satılmasına izin vermeyeceğiz ve kurumlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

Bıçaklı, haberleşmesektöründe çalışan tüm emekçilerin Dünya Haberleşme gününü kutladı.