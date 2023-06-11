Bilim insanları, kelliğe çare buldu.. İşte çaresi...

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Northwestern Üniversitesi'nden araştırmacılar, farelerin genlerini başarıyla hacklediklerini ve bunun sonucunda kıl büyümesini teşvik ettiklerini belirtti. Hakemli bilimsel dergi PNAS'ta yayımlanan araştırmada zamanla sertleşmiş saç folikülü kök hücrelerinin, mikroRNA aracılığıyla yumuşatılmasının saçı yeniden uzatabileceği ortaya çıktı.

saç foliküllerini oluşturan kök hücreler de sertleşerek saçın uzamasını zorlaştırıyor. Araştırma ekibi, bu kök hücrelerin yumuşatılmasının, saçın uzama olasılığını artırdığını tespit etti.

Çalışmada kök hücrelerin tekrar saç çıkarmasını sağlamak için nasıl yumuşatılacağı da ortaya kondu. Makalede miR-205 adlı bir mikroRNA'nın üretiminin artırılmasıyla kök hücrelerin yumuşatılabileceği ifade edildi.

"Mevcut kök hücreleri saç çıkması için uyarıyoruz"

Ekip daha fazla miR-205 üretmek için kök hücreleri genetik açıdan manipüle etti. Bunun sonucunda hem genç hem de yaşlı farelerde kılların uzamasını sağladı.

Northwestern Üniversitesi Feinberg Tıp Fakültesi'nden dermatoloji profesörü Rui Yi, "10 gün içinde kılları çıkmaya başladı" dedi.

Araştırmanın ortak yazarı olan Yi, "Bunlar üretilen yeni kök hücreler değil. Mevcut kök hücreleri saç çıkması için uyarıyoruz. Çoğu zaman kök hücrelere sahip olmaya devam ederiz. Ancak bunlar saç üretme yeteneğini kaybetmiştir. Çalışmamız, hücre mekaniğini düzenleyerek saç uzamasını uyarma olasılığını ortaya koyuyor " ifadelerini kullandı.