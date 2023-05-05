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Bilimsel araştırma: Düşük karbonhidratlı diyetler ölüm riskini artırıyor

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Yapılan bir araştırma, ketojenik gibi düşük karbonhidratlı bir diyetin ölüm riskini yaklaşık yüzde 38 artırabileceğini ortaya koydu.
Bilimsel araştırma: Düşük karbonhidratlı diyetler ölüm riskini artırıyor

20. yüzyılın sonlarında ve 2000’lerin başında, yağ, kalp hastalığı ve yüksek kolesterol ile ilişkilendiriliyor ve tercih edilmiyordu. Ancak son araştırmalar, yağ yerine, “düşman” olarak şekere işaret ediyor.

Harvard ve Tulane üniversitelerinden araştırmacılar, düşük yağlı bir diyet benimsemenin ölüm riskini her yıl yüzde 34’e kadar azaltabileceğini buldu. Araştırmada, düşük karbonhidratlı diyetler ise ölüm riskini yüzde 38’e kadar artırdı.

Çalışma için 50 ila 71 yaşları arasındaki 371.159 Amerikalıdan 1990’lı yıllara kadar uzanan veriler toplandı.

Katılımcılara 124 farklı besini ne sıklıkta yediklerini soran araştırmacılar bir kişinin ne sıklıkla karbonhidrat ve yağ yediğini hesapladı.

Araştırma için, gıdaları “yüksek” veya “düşük” kaliteli kaynaklardan almalarına göre insanları da “sağlıklı” veya “sağlıksız” düşük yağlı veya düşük karbonhidratlı beslenme şeklinde kategorize ettiler.

“YAĞ” DÜŞMANLIĞI YERİNİ “ŞEKER”E BIRAKTI

Örneğin, çok fazla yağsız et ve sebze yiyen düşük yağlı bir diyet uygulayan bir kişi “sağlıklı” bir diyet uygularken, rafine şekerler ve işlenmiş yiyecekler yiyen biri “sağlıksız” bir diyet uyguluyor olarak kabul edildi.

Sağlıklı olsun ya da olmasın, düşük yağlı bir diyet uygulayan insanların, yüksek yağlı diyetlere sahip insanlara kıyasla erken ölüm olasılıklarını önemli ölçüde azalttığını buldular.

Her yıl herhangi bir nedenle ölme riski, herhangi bir tür düşük yağlı diyet uygulayan insanlar için yüzde 21 azaldı. Sağlıksız düşük yağlı bir diyete sahip olanlar, sağlıksız, yüksek yağlı bir diyete sahip akranlarına kıyasla ölüm riskini yüzde sekiz azalttı.

Bu arada, düşük karbonhidratlı bir diyet, erken ölüme giden bir yol olarak görüldü. Keto benzeri diyet (düşük karbonhidratlı) uygulayan kişilerin, yüksek karbonhidratlı akranlarına kıyasla herhangi bir nedenle ölme olasılığı yüzde 28 daha fazlaydı.

Bulgular, çarşamba günü Journal of Internal Medicine’de yayınlandı.

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