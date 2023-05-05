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Bilimsel araştırma: Elektronik sigaranın aroması kullanımı yüzde 70’e kadar düşürebilir

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ABD'de yapılan bir araştırma, elektronik sigaraları sadece tütün aroması ile sınırlandırmanın, gençler arasındaki kullanımını yüzde 70 oranında azaltabileceğini buldu.
Bilimsel araştırma: Elektronik sigaranın aroması kullanımı yüzde 70’e kadar düşürebilir

ABD’deki Ohio Eyalet Üniversitesi Wexner Tıp Merkezi’nden araştırmacılar, e-sigaralarda kullanılan meyve aromalarından vazgeçmenin gençler arasında elektronik sigaraya olan ilgiyi önemli ölçüde azaltacağını tespit etti.

Daily Mail’in haberine göre, 14 ve 21 yaşları arasındaki 1.414 e-sigara kullanıcısıyla yapılan bir ankette, neredeyse her on kişiden dördü (yüzde 38,8), yalnızca tütün ve mentol aromalı e-sıvıları seçme şansları olsaydı elektronik sigarayı bırakacaklarını söyledi.

Alkol ve Uyuşturucu Araştırmaları Dergisi’nde yayınlanan bulgulara göre, tütün tek seçenek haline geldiğinde ise bu oran yüzde 70,8’e sıçradı.

YETİŞKİNLERDE DURUM FARKLI

Katılımcıların tümü anketi doldurmadan önceki 30 gün içinde ürünü günde en az bir kez kullanmıştı. Araştırmanın kıdemli yazarı Alayna Tackett, “Bu ergenler ve genç yetişkinler örneğinde, tütün dışı tatların, e-sigaraya olan ilgileri ve sürekli kullanımları için önemli olabileceği görülüyor.”

Ancak Tackett, e-sigara düzenlemesinin, sigara içen ve tamamen bırakmaya alternatif olarak e-sigara kullanmaya başlayan yetişkinler üzerindeki potansiyel etkisine dikkat çekti. Uzman, “Birçok yetişkin, klasik sigaralardan e-sigaraya geçmek için tütün dışı tatlar kullanmayı tercih ediyor.”

“Tat kısıtlama politikaları, klasik sigaralara göre potansiyel olarak daha az zararlı alternatifleri seçen yetişkinleri desteklerken halk sağlığını korumanın en iyi yollarını dikkate almalıdır.” dedi.

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