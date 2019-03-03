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“Bir papatya rüyası”

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Şevket Alkapon’un ilk romanı “Bir Papatya Rüyası” çıktı
“Bir papatya rüyası”

Şevket Alkapon’un ilk romanı “Bir Papatya Rüyası” çıktı.

Hikayesi yıllar önce, Kıbrıs’ta Türkler ile Rumların birlikte yaşadığı zamanlarda geçen romanda aşk, sevgi, özlem, ölüm kalım mücadeleleri ama en önemlisi yarım kalmış yaşamlardan kesitler yer alıyor.

Gerçek bir aşk hikayesinden esinlenerek kurgulanan  roman hayal dünyası ile harmanlanarak okuyucu ile buluşuyor.

Kitabın yazarı Şevket Alkapon’a göre, aşkın en derin şekliyle anlatıldığı “Bir Papatya Rüyası”nda her okuyucu ayrı bir tat alacak.

200 sayfadan oluşan kitap “Eğer konuşamıyorsan yazmayı dene. Bırak kalbin düşünsün, parmakların kâğıda döksün. Bazen yazılan doğru bir kelime, söylenecek birçok sözden daha çok şey anlatır” önsözü ile yayımlandı.

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