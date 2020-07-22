Birbirleri için tweet atmışlardı: Özgecan da, Şule de, Pınar da öldürüldü!

2015 yılında bir minbüste cinsel saldırıya uğrayan ve buna direndiği için öldürülen Özgecan Aslan için, Şule Çet ve Pınar Gültekin'in de yazdığı tweetler paylaşıldı. Kadınların bu paylaşıma yanıtı ise "belki bir gün bizim de adımız bu tweet'e eklenecek" şeklinde oldu.

Şule Çet Dayanışma Platformu, Twitter hesabından erkekler tarafından öldürülen Şule Çet ve Pınar Gültekin’in, 11 Şubat 2015’te cinsel saldırıya direndiği için bir minibüste öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan ile ilgili attıkları tweetleri paylaştı.

Şule Çet’in, Aslan’ın öldürülmesi hakkında “Kadın Katliamı Var” ve Özgecan Aslan” etiketleriyle “Kadın karnına koca bir dünya sığdırdı, siz dünyanıza bir kadını sığdıramadınız,” diye yazdığı tweet paylaşıldı. 29 Mayıs 2018’de Çankaya’daki Yelken Plaza’nın 20. katından atlayarak intihar ettiği ileri sürülen 23 yaşındaki Çet’in otopsi raporuna göre tecavüze uğradıktan sonra öldürüldüğü tespit edilmişti.

Muğla’da, kendisinden 5 gün haber alınamadıktan sonra cesedine ulaşılan Pınar Gültekin de Özgecan Aslan için şunları yazmıştı:

“Bir türlü geçmiyor, sanki kız kardeşimin başına gelmişcesine canım acıyor, içim parçalanıyor. Nice Özgecanlar gitti, artık yeter!”

Gültekin’in öldürülmesiyle ilgili eski sevgilisi olduğu olduğu ileri sürülen Cemal Metin Avcı gözaltına alındı. Muğla’da bir bar işleten Cemal Metin Avcı’nın cinayeti itiraf ettiği belirtildi. İddiaya göre Cemal Metin Avcı, boğarak öldürdüğü Pınar Gültekin’in cesedini bulunmaması için bir çöp varilinde yaktı ve üzerine beton dökerek toprağa gömdü.

Şule Çet Dayanışma Platformu’nun paylaşımına çok sayıda kadın yanıt yazdı. Paylaşımlarda, “ben de hepsi için tweet attım, ben de onlar gibi sebepsizce öldürülür müyüm acaba”, “ben artık acaba sıradaki ben olacak mıyım diye düşünmekten yoruldum, artık yeter!”, “ölmek istemiyoruz”, “belki bir gün bizim de adımız bu tweet’e eklenecek” diye yazan kadınlar, İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanmasını talep etti.