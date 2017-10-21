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BKP'de deprem, 44 isim istifa etti; İzcan, istifaları "saygısızlık" olarak niteledi

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BKP'de deprem, 44 isim istifa etti; İzcan, istifaları "saygısızlık" olarak niteledi
Birleşik Kıbrıs Partisi'nin (BKP) Olağanüstü Kurultayı öncesinde 20 kişilik Parti Meclisi’nden 12 kişi istifa etti. Parti Meclisi üyeleriyle birlikte aralarında üye ve İlçe Başkanlarının da bulunduğu 44 kişi ‘Olağanüstü Kurultay’ın parti tüzüğüne aykırı,

BRT'nin haberine göre, Birleşik Kıbrıs Partisi'nin Olağanüstü Kurultayı öncesinde 20 kişilik Parti Meclisi’nden 12 kişi istifa etti.

Parti Meclisi üyeleriyle birlikte aralarında üye ve İlçe Başkanlarının da bulunduğu 44 kişi ‘Olağanüstü Kurultay’ın parti tüzüğüne aykırı, usulsüz ve yasadışı’ olduğu gerekçesi ile istifa etti.

İstifa kararı 44 imzalı ortak açıklama ile duyuruldu.

Açıklamanın tam metni ve istifa eden isimler;

“BKP Genel Başkanı İzzet İzcan’ın anti-demokratik, parti kararları ve tüzüğünü yok sayan ve hiçbir demokratik kültür ve siyasi ahlak ile bağdaşmayan davranışlarından dolayı partimizde yaşanan son gelişmeler, aşağıda isimleri olan BKP Parti Meclisi’nin salt çoğunluğunu oluşturan üyeler ve parti üyeleri olarak bizleri derinden yaralamıştır.

Uzun bir süredir BKP’de yerleştirilmeye çalışılan “Tek Adam Rejimine” karşı demokratik ve katılımcı bir parti için mücadele verdik ve önemli başarılar sağladık.

Ancak Genel Başkan parti değerlerini yok sayıp ben bilir ben yaparım anlayışını fütursuzca dayatmakla yetinmedi. Parti ilkelerini, kararlarını ve tüzüğünü yok sayarak, yasadışı ve usulsüz bir şekilde olağanüstü kurultay çağrısında bulundu.

22 Ekim’de yapılacağı ilan edilen Olağanüstü Kurultay parti tüzüğüne aykırı, usulsüz ve yasadışıdır. Bu kurultay İzzet İzcan’ın BKP’yi şahsi şirketine dönüştürme çabalarına karşı duranları temizleme operasyonudur.

Bu noktada mahkemeye başvurup ara emri alma hakkımız olmasına rağmen, yıllarca mücadele verdiğimiz partimizi mahkemeye vermemeye, bu utanç ile İzzet İzcan’ı baş başa bırakmaya ve BKP’den istifa etmeye karar verdik.

Ortak Vatan ve Sosyalizm mücadelesini yıllardır omuzlayan onurlu tüm BKP’lilere çağrımız, 22 Ekim tarihinde yapılacak olan parti tüzüğüne aykırı ve usulsüz olağanüstü kurultayı protesto ederek, katılmamalarıdır.

Her son yeni bir başlangıçtır. Bizler örgütlü mücadelemize devam edeceğiz. Yaşamın diyalektiği bizleri haklı çıkaracaktır.”

 

  1. Abdullah Korkmzhan-Eski Genel Sekreter ve PM Üyesi
  2. Kemal Gülercan-Lefkoşa İlçe Başkanı ve PM Üyesi
  3. Arif Okçu-PM Üyesi
  4. Bület Ufuk Bulli-PM Üyesi
  5. Çağda Haşimoğulları-PM Üyesi
  6. Derviş Okan Ünlüyol-Güzelyurt İlçe Sekreteri ve PM Üyesi
  7. Sadi Kazafanalı-PM Üyesi
  8. Bora Asena-PM Üyesi
  9. Abdulhakim Kızartıcı-Örgüt Sekreteri ve PM Üyesi
  10. Ayten Giritli-PM Üyesi
  11. Yazgülü Gürbudak-Gençlik Meclisi Eş Başkanı ve PM Üyesi
  12. Ali Polili-PM Üyesi
  13. Ertunç Özmani-Üye
  14. Toner Korkmazhan-Gençlik Meclisi Eş Başkanı
  15. Ayten Korkmazhan-Üye
  16. Fatoş Özler-Üye
  17. Hasan Kanay-Üye
  18. Bora Yağcıoğlu-Üye
  19. Umut Birkollu-Üye
  20. Hüseyin Bıyıkoğlu-Üye
  21. Deniz Ünlüyol-Üye
  22. Mustafa Yağcıoğlu-Üye
  23. Göral Sönmezler-Üye
  24. Bahri Aykara-Üye
  25. Salise Okcu-Üye
  26. Emine Okcu-Üye
  27. Ahmet Özer-Üye
  28. Ersoy Erkil-Üye
  29. Yusuf Yorgancı-Üye
  30. Yahya Güden-İskele İlçe Sekreteri
  31. Sezel Haşimoğulları-Üye
  32. Çağrı Haşimoğulları-Üye
  33. Doğa Ünlüyol-Üye
  34. Gülsen Ünlüyol-Üye
  35. Raif Kanlıoğlu-Üye
  36. Cihan Akpınar-Üye
  37. Çınar Uluçay-Üye
  38. Zehra Uluçay-Üye
  39. Pınar Uluçay-Üye
  40. Çetin Küçülmez-Girne İlçe Başkanı
  41. Yılmaz Küçülmez-Üye
  42. Naciye Nilgün Arıpınar-Üye
  43. Buse Asena-Üye
  44. Mustafa Uluğ-Üye

İZCAN: "İSTİFALAR PARTİYE SAYGISIZLIK"

Öte yandan BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, istifaları BRT’ye değerlendirdi.

‘Kurultayın önceden belirlenen yer ve saatte yapılacağını’ yinleyen İzcan, ‘istifaları partiye saygısızlık’ olarak tanımladı.

İzcan; ‘erken seçim konusunda Kurultay’da karar verilecek, buna saygısı olmayan arkadaşlar belli ki istifa örgütlediler yanlış yaptlar’ dedi.

Kurultay kararının parti tüzüğüne aykırı olduğu iddiasına ilişkinse İzcan; ‘eğer böyle bir durum olduğunu düşünüyorlarsaydı, yargıya başvurulardı ancak müracaat dahi yapmadılar’ diye konuştu.

BKP’nin yarın gerçekleştirilmesi planlanan Olağanüstü Kurultayı’nda ‘Parti Meclisi, Onur Kurulu ve Başkanlık seçimleri’ de yapılacak.

 

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