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BM: Filistin-İsrail iki devletli çözüm çabalarından vazgeçmeyeceğiz

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BM, Filistin-İsrail iki devletli çözüm modelini uygulama çabalarından vazgeçmeyeceğini belirtti.
BM: Filistin-İsrail iki devletli çözüm çabalarından vazgeçmeyeceğiz

Birleşmiş Milletler'in (BM) New York'taki Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, iki devletli çözüm ilkesinin, BM yetkililerinin Filistin ve İsrail taraflarıyla rutin toplantılarında yineledikleri bir söylemden ibaret olmadığını söyledi.

Konuyu anlatmak için Hint ilahilerindeki nakaratlar için kullanılan "mantra" ifadesini tercih eden Haq, "İki devletli çözüm bir mantra değildir." dedi.

Haq, "Bu konu, üzerinde çalışmaya devam ettiğimiz bir politikadır ve sahadaki Özel Koordinatörümüz Tor Wencesland da dahil olmak üzere müzakerecilerimiz ve diplomatlarımızla bu politikayı izlemeye ve ilerlemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Sözü Yardımcısı, "Evet, farklı anlaşmalar ve üzerinde çalıştığımız farklı politikalar konusunda ilerleme kaydetmenin zor olduğu zamanlar oluyor ancak bunlardan taviz vermiyoruz." diye ekledi.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM

İspanya'nın başkenti Madrid'de 1991 yılında düzenlenen Orta Doğu Konferansı'yla başlayan "Orta Doğu Barış Süreci", Arap ülkelerinin "barışa karşı toprak" sloganıyla dillendirdiği iki devletli çözüm üzerine kuruldu.

Söz konusu çözüm ise İsrail'in 1967 yılında işgal ettiği Filistin topraklarının yanı sıra Batı Şeria, Kudüs ve Gazze Şeridi'ni de içine alacak bir bağımsız Filistin devletinin kurulmasını kapsıyor.

Filistin-İsrail barış müzakereleri, İsrail'in eski tutukluları serbest bırakmayı ve işgalci yerleşimleri durdurmayı reddetmesi de dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle Nisan 2014'ten bu yana askıya alındı.

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