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BM: Suriye’deki iç savaşta 2011’den beri 306 binden fazla sivil öldü

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Mart 2011'de başlayan Suriye iç savaşında 306,887 sivilin öldüğü tahmininde bulundu.
BM: Suriye’deki iç savaşta 2011’den beri 306 binden fazla sivil öldü

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Mart 2011’de başlayan Suriye iç savaşında 306 binden fazla sivilin öldüğünü açıkladı.

BM’nin insan haklarından sorumlu en üst düzey yetkilisi Michelle Bachelet, 11 yıl önce başlayan iç savaştaki ölü sayısının “savaşın şiddeti ve boyutu hakkında daha net bir çerçeve” ortaya koyduğunu belirtti.

Can kayıpları sadece çatışmalarda doğrudan öldürülen sivilleri kapsıyor, açlık, susuzluk veya tıbbi yetersizliklerden dolayı hayatını kaybedenleri kapsamıyor.

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