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BM, tahıl girişiminin uygulanması çağrısında bulundu

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Birleşmiş Milletler (BM), Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın tam uygulanması ve devamı için tüm taraflara işleyişle ilgili sorunların üstesinden gelmek için görüşmelere devam etme çağrısı yaptı.
BM, tahıl girişiminin uygulanması çağrısında bulundu

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında, İstanbul’daki Ortak Koordinasyon Merkezi’nde yeni gemilerin tahıl girişimine katılmasına ilişkin anlaşma sağlanamadığını, girişimin daha önce yetki verilen gemilerle devam ettiğini açıkladı.

Haq, bugün Türkiye’nin girişimiyle gelecek hafta düzenlenecek üst düzey katılımlı toplantıya hazırlık amacıyla teknik bir toplantının İstanbul’da gerçekleştirildiğini aktardı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in de tüm taraflara girişimin “iyileştirilmesi, uzatılması ve genişletilmesine” ilişkin önerilerini sunduğunu anımsatan Haq, “Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın tam uygulanması ve devamı için tüm taraflara işleyişle ilgili sorunların üstesinden gelmek için görüşmelere devam etme çağrısında bulunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Haq, BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebecca Greenspan’in de söz konusu girişim çerçevesinde BM ile Rusya arasında imzalanan Mutabakat Zaptı’nın uygulanmasıyla ilgili Moskova’da bugün görüşmeler yürüttüğünü bildirdi.

Greenspan’in Rus gıda ve gübre ihracatının kolaylaştırılmasına ilişkin Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin ile görüştüğünü ifade eden Haq, kendisinin BM’nin Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’na olan güçlü bağlılığını ilettiğini aktardı.

İSTANBUL’DA TEKNİK VE ÜST DÜZEY TOPLANTI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ilgili bakanlıkların görüşmelerinin ardından tahıl girişiminin süresinin 18 Mayıs’a kadar uzatıldığını hatırlatarak, “Bu süre bitmeden önce görüşmelerimizi olabildiğince hızlandırmak suretiyle bunun tekrar herhangi bir aksaklığa meydan vermeksizin istikrarlı bir şekilde devamı için gayretlerimizi sürdürüyoruz.” diye konuşmuştu.

Akar, 4 Nisan’da yaptığı açıklamada, “Yarın yapmayı planladığımız (bakan yardımcılarının toplantısı yerine) teknik düzeyde bir toplantı yapılacak. Bakan yardımcılarının toplantısı öncesinde BM, Türkiye, Rusya, Ukrayna’dan teknik personelin katılacağı bir toplantının yapılmasının zarureti ortaya çıktı. Yarın bu toplantı yapılacak. Bu toplantının ardından da önümüzdeki hafta bakan yardımcılarının toplantısı söz konusu olacak.” ifadelerini kullanmıştı.

Özellikle Afrika’daki istikrara çok önemli katkısının olmasından dolayı tahıl girişiminin hızlı, güvenli ve planlı şekilde devam etmesi için gayretlerini sürdürdüklerini belirten Akar, “Hem teknik toplantıyı hem bakan yardımcılarının toplantısını İstanbul’da planladık.” bilgisini paylaşmıştı. 

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