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Borrell, AB’nin federasyon zeminine bağlılığını yineledi

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Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell “AB’nin, Kıbrıs sorununa BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun, iki bölgeli iki toplumlu federasyon zemininde kapsamlı bir çözüm bulunmasına bağlı olduğu” açıkladı
Borrell, AB’nin federasyon zeminine bağlılığını yineledi

Haravgi ve diğer gazeteler Borrell’in ilgili açıklamasının, Güney Kıbrıs'ın Avrupa milletvekillerinin Maraş’taki gelişmelerle ilgili şikâyet mektubuna cevap niteliğinde olduğunu yazdı.

Habere göre Kıbrıs sorununun en iyi çözüm yönteminin, kapsamlı bir çözüm için resmî müzakerelerin yeniden başlaması olduğu görüşünü belirten Borrell, durumunu "endişe verici” diye nitelediği Maraş’ın kapalı bölümünün açılmasının “ileri doğru bir adım olmadığını”, Türkiye ve KKTC cumhurbaşkanlarının açıklamalarının da “daha çok güvensizliğe ve gerilime yol açtığını” öne sürdü.

Borrell, Türkiye’nin müzakereler için uygun ortamı yaratmak için etkili eylemlerde bulunması gerektiğini de savunarak AB’nin bu konuda bütün yetkili Türk makamlarıyla temas ettiğini belirtti.

-3 başkan adayının Kıbrıs sorunuyla ilgili görüşlerinin satır başları

Aynı gazete eski Rum Müzakereci ve 2023 seçiminde Rum Yönetimi Başkan adayı Andreas Mavroyannis, “Kıbrıs sorununun temel taşı” diye nitelediği Maraş’ı “kurtarmak” için BM’ye “perspektifin korunması için ara bölgenin genişletilmesinde ısrar etmeyi” önerdi.

Perşembe gecesi RİK’in bir yayınına katılan Mavroyannis, başkan seçilmesi halinde masaya, ara bölgenin genişletilmesi önerisini koyacağını belirterek “Kıbrıs Rum tarafı bu öneride ısrar etmeli” dedi.

Aynı programda konuşan DİSİ’nin başkanı ve Rum yönetimi başkan adayı Averof Neofitu “deste yeniden karılmalı. Bir 50 yıl daha bekleyemeyiz” dedi, Güven Yaratıcı Önlemleri (GYÖ) kast ederek “Olumlu ajanda ile ilerlemeliyiz” dedi.

Gazeteye göre, eski Rum Dışişleri Bakanı ve başkan adayı Nikos Hristodulidis, “Maraş gibi maytaplar hakkında konuşmak istemediğini" söyledi. Hristodulidis, “isteksiz olmasına rağmen AB’ye, Türkiye’ye yaptırım uygulatma çabalarının devamından yana olduğunu” kaydetti.

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