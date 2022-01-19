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Borsa Günü Yükselişle Tamamladı!

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,14 değer kazancıyla 2.042,08 puandan tamamladı.
Borsa Günü Yükselişle Tamamladı!

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 62,24 puan artarken, toplam işlem hacmi 44,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 5,64 ve holding endeksi yüzde 2,69 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, tek kaybettiren yüzde 2,68 ile turizm oldu.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilim nedeniyle küresel piyasalarda risk algısının yükseldiğini ve konuyla ilgili gelişmelerin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini ifade etti.

Bugün İngiltere ve Almanya'da açıklanan enflasyon verilerinin fiyatlardaki yükseliş eğiliminin sürdüğüne işaret etmesinin ardından tahvil faizlerindeki artış dikkati çekiyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 9 Ocak 2020'den bu yana ilk kez yüzde 1,90'ı gördü.

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanakları, Avro Bölgesinde enflasyon, Almanya'da ÜFE, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Philadelphia Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.050 seviyesinin direnç, 1.970 ve 1950 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise yüzde 12 oldu.

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