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Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

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Borsa Günü Yükselişle Tamamladı
Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,61 değer kazancıyla 2.051,05 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,38 puan artarken, toplam işlem hacmi 32,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,51 ve holding endeksi yüzde 0,37 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,47 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 0,97 ile metal, ana sanayi oldu.

Analistler, ABD'nin enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi sonrası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) martta 50 baz puan faiz artışına gideceği yönündeki yoğunlaşan fiyatlamaların pay piyasalarında satış baskısına neden olduğunu, BIST 100 endeksinin ise pozitif ayrıştığını belirtti.

Açıklanan şirket bilançoları nedeniyle hisse ve sektör bazlı ayrışmaların devam ettiğini aktaran analistler, piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesini açıklamasının beklendiğini anımsattı.

Fitch Ratings, 2 Aralık 2021'deki değerlendirmesinde, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit etmiş, kredi not görünümünü ise "durağan"dan "negatif"e çevirmişti.

Analistler, piyasaların Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından "Türkiye Ekonomi Modeli" çerçevesinde yarın açıklanacak destek, tedbir ve teşvik paketine odaklandığını vurguladı.

Haftaya Avrupa Merkez Başkanı (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının piyasaların odak noktasında olacağını belirten analistler, veri gündeminde yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, tüketici güven endeksi. bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi, Avro Bölgesinde ve Japonya'da büyüme, Çin'de enflasyonun öne çıkacağını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.990 ve 2.030 seviyelerinin destek, 2.070 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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