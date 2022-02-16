Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,16 değer kazancıyla 2.041,43 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,26 puan artarken, toplam işlem hacmi 24,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,17 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,78 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,49 ile orman,kağıt,basım, en çok gerileyen ise yüzde 3,61 ile turizm oldu.

Analistler, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin haber akışının yakından izlenmeye devam edileceğini, tansiyon azalsa da risklerin hala masada olduğunu belirterek, yatırımcıların temkinli hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ocak ayına ilişkin toplantı tutanaklarının takip edileceğini aktaran analistler, yurt içinde yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise Avrupa Merkez Başkanı (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında bulunacağını dile getirdi.

Yarın veri gündeminde yurt dışında Japonya'da dış ticaret dengesi, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.990 puanın destek, 2.090 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.