  • BIST 2.041,43
  • Altın 811.31639
  • Dolar 13.6216
  • Euro 15.5093
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

»
Borsa Günü Yükselişle Tamamladı
Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,16 değer kazancıyla 2.041,43 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,26 puan artarken, toplam işlem hacmi 24,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,17 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,78 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,49 ile orman,kağıt,basım, en çok gerileyen ise yüzde 3,61 ile turizm oldu.

Analistler, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin haber akışının yakından izlenmeye devam edileceğini, tansiyon azalsa da risklerin hala masada olduğunu belirterek, yatırımcıların temkinli hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ocak ayına ilişkin toplantı tutanaklarının takip edileceğini aktaran analistler, yurt içinde yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise Avrupa Merkez Başkanı (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında bulunacağını dile getirdi.

Yarın veri gündeminde yurt dışında Japonya'da dış ticaret dengesi, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.990 puanın destek, 2.090 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Borsa Günü Yükselişle Tamamladı07 Şubat 2022 Pazartesi 21:34
  • Borsa Günü Düşüşle Tamamladı02 Şubat 2022 Çarşamba 21:28
  • Borsa Günü Yükselişle Tamamladı01 Şubat 2022 Salı 20:38
  • Borsa Günü Yükselişle Tamamladı31 Ocak 2022 Pazartesi 22:05
  • Borsa Günü Düşüşle Tamamladı28 Ocak 2022 Cuma 21:43
  • Borsa Günü Yükselişle Tamamladı27 Ocak 2022 Perşembe 21:25
  • Borsa Günü Yükselişle Tamamladı26 Ocak 2022 Çarşamba 21:11
  • Borsa Günü Düşüşle Tamamladı24 Ocak 2022 Pazartesi 21:26
  • Borsa Günü Düşüşle Tamamladı20 Ocak 2022 Perşembe 21:46
  • Borsa Günü Yükselişle Tamamladı!19 Ocak 2022 Çarşamba 21:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti