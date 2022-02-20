Borsada Milyoner Sayısı 35 Bine Yaklaştı

AA muhabirinin Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl yerli gerçek yatırımcıların portföy değeri yüzde 39,9 yükselişle 294,3 milyar liraya, yatırımcı sayısı da yüzde 18,4 artışla 2 milyon 272 bine ulaştı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2021'de yıllık bazda yüzde 25,8 getiri sağlarken, yatırımcıların portföy değerleri de rekor seviyelere çıktı. Son dönemdeki halka arzlar, yeni yatırımcıları Borsa İstanbul'a çeken önemli unsurlardan biri olarak yatırımcı sayısının 2 milyon barajını aşmasında etkili oldu.

Analistler, son yıllarda sermaye piyasalarına artan ilginin hem yatırımcılar hem de şirketler için olumlu bir süreç olduğunu, bu durumun piyasalarda derinleşmeye ve daha sağlıklı fiyatlamalara olanak sağladığını, yatırımcılara ise varlıklarını değerlendirmek için farklı seçenekler sunduğunu belirtti.

Gelişen teknolojinin sermaye piyasalarında işlem yapmayı kolaylaştırmasının da yatırımcı sayısındaki artışta önemli bir etken olduğuna işaret eden analistler, genç yatırımcı sayısının diğer yaş gruplarına göre daha hızlı yükselmesinin söz konusu durumla ilişkili olduğunu kaydetti.

Yaygınlaşan teknoloji kullanımıyla sosyal medya ve mesajlaşma platformlarından yatırım tavsiyesi alınmasının risklerine dikkati çeken analistler, yatırımcıların aracı kurum veya bankalarından bu hizmeti ücretsiz alabileceğini hatırlattı.

Milyonerlerin kişi başı yatırımı 5,4 milyon lira

Verilere göre, geçen yıl yerli gerçek ve tüzel kişilerin toplam portföyü yüzde 45,8 artışla 555,1 milyar liraya çıkarken, bunun 294,3 milyar lirasını gerçek yatırımcıların yatırımları oluşturdu.

Borsa İstanbul'da 1 milyon lira ve üzeri portföye sahip 34 bin 607 kişi, borsadaki yatırımcıların yüzde 1,52'sini oluşturuyor. 186,2 milyar liralık portföy büyüklüğüyle gerçek kişilerin toplam portföyün yüzde 63,3'üne sahip olması dikkati çekti.

2021 sonu itibarıyla 1 milyon ve üzeri portföy büyüklüğüne sahip grupta kişi başına düşen portföy 5,4 milyon lira seviyesinde gerçekleşti. Yatırımcı sayısını yüzde 44,7, portföy büyüklüğünü ise yüzde 54,9 artıran 1 milyon ve üzeri portföy değerine sahip grup, böylece en güçlü değişimi gösterdi.

100 bin lira ila 1 milyon lira arasında portföye sahip gerçek kişilerin ortalama portföy büyüklüğü 283 bin lira seviyesinde olurken, bu grup geçen yıl yatırımcı sayısını yüzde 18,8, portföy büyüklüğünü ise yüzde 24,9 arttırdı.

Borsa İstanbul'da yatırım yapan ve portföy değeri sıfır ila 10 bin lira arasında bulunan 1 milyon 322 bin gerçek yatırımcı ise toplam gerçek yatırımcıların yüzde 58,2'sini oluşturuyor. Bu grubun ortalama portföy büyüklüğü ise 1.650 lira seviyesinde bulunuyor.

En düşük ortalama portföy 20-24 yaş grubunda

Borsa İstanbul'da yatırım yapan yatırımcılar yaş gruplarına göre incelendiğinde, 45 ila 49 yaşları arasında bulunan yatırımcılar 44,1 milyar lirayla en çok portföye sahip grup olurken, en çok yatırımcı 35-39 yaş grubuna yer alıyor.

Geçen yıl portföy büyüklüğünü en çok artıran yaş grubu yüzde 84,8 artışla 75 yaş ve üstü yatırımcılar, yüzde 69,3 artışla da 65-69 yaş grubu oldu.

75 yaş üstü yatırımcıların ortalama portföy büyüklüğü 324 bin lira ile en yüksek seviyeye işaret ederken, en düşük ortalama portföy büyüklüğü 24 bin 630 lirayla 20-24 yaş grubundaki yatırımcılara ait.

Yatırımcı sayısının en çok arttığı grup ise yaklaşık yüzde 125 yükselişle sıfır ila 14 arası yaş grubu oldu.

Borsa İstanbul'da en çok yatırım BIST 100 endeksinde

Endeksler bazında incelendiğinde, yerli yatırımcıların hesaplanan bütün endekslerde portföy büyüklüğünü artırması dikkati çekiyor.

Yerli yatırımcılar, geçen yıl en çok hizmetler sektöründeki yatırımlarını artırarak buradaki portföylerinin değerini yüzde 50,9 yükselişle 87 milyar liraya çıkardı. Bunu, yüzde 47,7 artışla sınai endeksi ve yüzde 46,3 artışla BIST 30 endeksi takip etti.

Bankacılık endeksi yüzde 11 artışla en düşük değişime işaret ederken, buradaki portföy büyüklüğü 55,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Yerli yatırımcı 348,8 milyar lirayla en çok BIST 100 endeksine yatırım yaptı. Bu yatırımların yüzde 62'si BIST 30 endeksinde, yüzde 77'si ise BIST 50 endeksinde yer aldı.