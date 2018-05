BU NE POLİTİKASIDIR

Kaç kez yazdığımı hatırlamıyorum.

Bu ülkenin sağcısı da solcusu da Kıbrıs konusu ve müzakere sürecini hiç mi ama hiç umursamıyorlar.Onlar için tek savaşılacak alan koltuk.

Kıbrıs konusu mu? Akıncı’yı seçtik ya.

Seçimde bize Kıbrıs sorunu çözebileceğini söyleyerek bizden oy almadı mı?

Hadi şimddi çözsün.Bizim desteğimiz buraya kadardı.Şimdi biz artık pozisyonumuzu ona göre değil koltuğa göre alıyoruz.

Meselenin özü budur.

Hiçbir parti veya hükumetin Kıbrıs konusu ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı ile müşterek bir politika üretmeye niyeti da yok .Yıllarca Rumların yaptığını yani Kıbrıs konusunda gerektiğinde sağcısının da solcusunun da birlikte hareket ettiği gibi bir düzen kuramadık.

Nedeni da partilerimizin gündeminde hep Kıbrıs politikası ikincil konu olmuştur.Partilerimiz bütün enerjilerini milletvekili ve yerel seçimlere harcamaktadır.

Hele millervekili seçimlerinde devletten daha büyük katkı almak için can havli ile saldırmaktadırlar.Bir de üstüne üstlük 3-5 vekil çıkarıp hükumetin bir kıyısından tuttular mı keyiflerine diyecek yok.Hükümette olayan ama 12-15 vekil çıkaran parti da üzülmüyor zaten devlet katkısı milyonlar onları da tekrar hükumete gelene kadar idare eder.

Şimdi KKTC’de yerel seçim zamanı neredeyse her 36 seçmene bir aday düşüyor.Düşünün 160000 civarında seçmenin sandığa gittiği ülkede 4500 civarında aday.

Siyasi partilerimizin gündeminde Kıbrıs konusu yok.

İki liderin birlikte yemek yemesinin ardından adaya gelen Recep Akdağ tümünü saraya topladı.

Ertesi gün büyük ölçüde paylaşılan Akıncı’nın ‘’Ben federasyondan başka şey konuşmam’’sözünden başka öne çıkan haber olmadı.

UBP ile DP zaten çözüm istemiyor. HP herzanki gibi sayfalarca laf ediyor da ortaya bir şey koymuyor.TDP benim parti meclisi kararım var diyor.CTP ise birkaç gün sonra federasyona destek bir bildiri yayınlıyor.

Peki sonrası.

Kapı kitli duvar hiçbirinden ses yok

Neymiş yerel seçimler varmış.Yesinler yerel seçimlerinizi.Neredeyse tümü batmış ayakta kalan geliri yüksek birkaç Belediye.Bunlara Başkan seçecek da ne yapacaksınız?Memleketi mi kurtaracaksınız yoksa Batan Belediyeleri mi?

Belediyelerin batakdan kurtulması için yasa ve ya proje hazırlayanınız mı var?

Fakat amacınız işte ben bu kadar Belediye başkanlığı kazandım demekten başka bir şey değil.Batmış olması bile önemli değil.Seçilen parti amblemini kullanır,beş on partili işe alır,bir de caf caflı makam arabası kullanır ya tamamdır.

Bu kez Türkiye’deki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri bizdeki seçimlerle çakışıyor.Kıbrıslı seçmenin büyük bir kısmı çifte oy kullanacak.Ülkemizde Türkiye’de seçime girecek partilerin temsilcilikleri ocakları var eminim onların yapacağı kampanya bizim yerel seçimler için yürüteceğimiz kampanyaların önüne geçecek,

Partilerimiz bunu bir fırsata dönüştürüp bu seçim döneminin arkasından başlaması muhtemek görüşme süreci için Cumhurbaşkanı ile birlikte çözüm ile ilgili bir yol haritası çizsinler.

Yerel seçimlerin peşine düşüp Cumhurbaşkanını yine yalnızlığa terk etmesinler.Özellikle çözüm yanlısı partiler size yakışan budur.

Yerel seçimlerde kazanmışsınız kaybetmişsiniz inanın hiçbir önemi yok.