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Bu topraklarda yaşanmış acılarla yüzleşmek, bu topraklarda yaşayan insanların görevidir

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Bu topraklarda yaşanmış acılarla yüzleşmek, bu topraklarda yaşayan insanların görevidir
Bu topraklarda yaşanmış acılarla yüzleşmek, bu topraklarda yaşayan insanların görevidir

Hazırlanmış olan Başkanlık Tezkeresine destek vermiyoruz.

Çünkü tarihteki bu “Büyük Felaket”le yüzleşmenin yolunun çeşitli ülke Meclislerinde alınan bu tür kararlardan geçmediğini düşünüyoruz. Ne ABD Kongresi’nin kabul ettiği yasa ne burada hazırlanan bildiri hakikati bulmaya ve yaraları sarmaya hizmet ediyor.

Böyle büyük bir acının uluslararası iktidar manevralarına malzeme kılınmasına yönelik girişimleri doğru bulmuyoruz. Yapmamız gereken böyle manevraları engelleyecek şartları yaratmaktır. Bu mümkündür ve gereklidir.

Biz Ermeni halkının yaşadığı büyük acıyla ilgili bütün hususların bu ülkede özgürce araştırılmasını ve tartışılmasını istiyoruz. Bunu yapamadığımız sürece başka mecraların bu amaçla kullanılacağı açıktır. Bu sorun ve bu acılar bizimdir, tartışacak olanlar da bizleriz. Yüzleşebilirsek yaraları iyileştirebiliriz.

Özgür tartışmanın ve acıları paylaşmanın toplumsal barış için hayati önem taşıdığına inanıyoruz.

Bu Meclis bunun için öncülük yapabilir, yapmalıdır da. Bu konuda her türlü katkıyı sunmaya ve sorunluluğu üstlenmeye hazır olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz.

Fatma Kurtulan ve Saruhan Oluç
HDP Grup Başkanvekilleri
13 Aralık 2019

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