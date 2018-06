Bu vahşeti kim yaptı? Korkunç olayda bir kişi gözaltına alındı

Türkiye Sapanca'da, ormanlık alana köpekleri beslemeye gidenler, bacakları ve kuyruğu kesilmiş yavru köpek buldu. Ormanlık alanda patileri kesilmiş halde bulunan ve tedavi altına alındıktan sonra ölen yavru köpekle ilgili açıklama yapan Sakarya Valisi, "Bacaklarını iş makinesi koparmış" dedi. Öte yandan bir kepçe operatörü gözaltına alındı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda bacakları kesilmiş halde bulunan yavru köpeğin tedavisine, İstanbul Ataşehir'de başlanmış bugün ameliyata alınacağı belirtilmişti. Hastane yetkilileri sosyal medyada yaptıkları paylaşımda, " Gerçekten çok üzgünüz. Elimizden gelen herşeyi yaptığımız belirtmek isteriz. Maalesef talihsiz yavrumuzun o minik vücudu operasyonu kaldıramadı. Kendisini kaybettik" dedi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, yavru köpeğin ölümüyle ilgili fail ya da faillerin bulunması için talimat verdi. Harekete geçen Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olayın meydana geldiği yerde çalışma yürüten kepçe operatörünün gözaltına alındığı bildirildi.

GÜL: İŞ MAKİNESİ KAZAEN AYKLARINI KESMİŞ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yavru köpeğin ayaklarının iş makinesinin kazayla kesildiğine yönelik bilgiler olduğunu söyledi. Gül, “Kepçe operatörünün orada iş yaparken kazaen ayaklarının kesildiği yönünde ön bir tespit var. Ayaklarını bilinçli olarak kesme değil, iş makinesinin kesmesi yönünde bir ihtimalin de olduğu ifade edildi. Bunun üzerine kepçe operatörünün gözaltına alınması yönünde soruşturma süreci devam ediyor” dedi.

"İNSAN TARAFINDAN YAPILMIŞ"

Veteriner doktor Berktuğ Çiftçi, "Tabii ki de hayvanın bu operasyonu kaldırabilmesi de önemli" diyen Bertuğ Çiftçi, "Şu an ameliyata girebilecek durumda. Hayvandaki yaralara bakıldığında kesici bir aletle düz kesiklerin oluştuğu belli. Burada bizim düşüncemiz kemikleri kırabilecek tarza balta gibi aletler olabileceği. Düzensiz kesikler yok. Bu da bize insan tarafından yapıldığını gösteriyor" dedi.

Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı da Yasin Yılmaz, vahşeti yapanların bir an önce yakalanmasını istedi.

''İŞ MAKİNESİ İHTİMALİ VALİYE İNANDIRICI GELMEDİ''

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu yaptığı açıklamada, "Sakarya'da sokak hayvanlarına karşı duyarlı olan vatandaşların sayısı çok fazla. Biz de destekliyoruz. Marketten yemek alıp götüren bir kardeşimiz o hayvanı orada perişan halde görüyor. Derhal veterinere götürüyor, ben haberdar oldum. Konunun üzerine gittim, hem il emniyet müdürü, hem il jandarma komutanını arayarak. Olayın vahametinden bayram bize zehir oldu. Aynen adam öldürülmüş gibi hain kimse bulun yasal gereğini yapalım dedim. Dolayısıyla ha adam öldürülmüş, ha bu benim için fark etmez. Araştırdılar, komutan beni aradığında, o mahalde yapılan araştırmada çim biçen bir makineden bahsettiler. Yani onun yapmış olabileceğini. İlk bulgular böyle ama bana pek inandırıcı gelmedi" dedi.

''EN AĞIR CEZA VERİLECEKTİR''

Bölgede çalışma yapılması durumunda önce kontrolde bulunulması gerektiğini ifade eden Vali Bakanlıoğlu, şöyle konuştu:

"Orada çalışan insan önce etrafı kolaçan edip, ondan sonra çalışmaya başlar. En azından bunlara karşı önlem alınabilir. Onda bile ihmal vardır ki görgü tanıkları olabilir. Arkadaşlar hemen jandarmadan bir ekip kurdular, araştırıyorlar. Yasal olarak en ağır ceza verilecektir. İbretlik bir şey olmalı. Böyle bir şeyin bir daha yaşanmaması için. Çünkü biz de evimizde hayvan besliyoruz. Aynı bizim gibi can taşıdıklarını ve bizim gibi dünyada yaşamayı hakkı olduğuna inananlardanız. Hayvana merhamet etmeyen hiçbir şeye merhamet edemez. Ramazan Bayramı geçirdik, hadisi şerif vardır 'merhamet etmeyen, merhamet bulamaz'. Yasalarımız da bunu suç sayıyor. Bu şahıslar yakalanacaklar, bizzat ben takipçisiyim olayın merak etmesinler."

TWİTTER'DA PAYLAŞTI

Twitter'da yaptığı paylaşımda köpek, tilki, karaca gibi hayvanlarla olan fotoğraflarını paylaşan Vali Balkanlıoğlu , "O zavallı yavruyu vahşice katleden alçaklar için (Birçok hayvanı bizzat elleriyle besleyen bir hayvansever olarak) İl Jandarma Komutanı'na emir verdim. Adam öldürmüş katil gibi faillerini bulun diye. Bizzat takip ediyorum. Merak etmeyin" notunu düştü.

VETERİNER DOKTOR NE DEMİŞTİ?

Veteriner doktor Berktuğ Çiftçi, ameliyat öncesinde şunları söylemişti:

"Hayvanın muayenelerini yaptıktan sonra ayaklarının bandajları alındı ve ağrı kesici antibiyotiklerle, serumlarla desteklendi. Daha sonra hayvan yemek yemeye başladı. Bu iyi bir gelişmedir hayvan için. Bugün için de açıkta kalan yaraların tekrar revize edilerek ameliyata alarak onu ilerde rahat yaşayabileceği protez takıp, gezebileceği şekilde ayarlamaya çalışacağız. 15 günlük kritik bir sürecimiz var. Hayvanın durumu şu an kritik. İlk önce bizim için önemli olan hayvanın hayatta kalabilmesi. Daha sonra uzuvlarıyla alakalı düşüncelerimizi hayvana uygulayacağız daha rahat bir hayat yaşayabilmesi için çabalayacağız. Hastanemize her gün insanlar tarafından darba uğrayan travmaya uğrayan hayvanlar gelmekte. Rutinde yaşadığımız bir olay maalesef ülkemizde şiddet hat safhada. Ama bu gördüklerimiz arasında en kötüsüydü. Biz de şok olduk ilk anda ama daha sonra elimizden geleni yaptık .Ameliyat için hayvanın röntgenleri çekildi. Hayvanın tam olarak probleminin ne olduğu tespit edildi. Nerelerde nasıl kesiklerin oluştuğu, kemiklerin ne kadar zarar gördüğü tespit edildi. Bizim yapacağımız ameliyat hayvanın ileride protez olabilecek şekilde uzuvlarını koruyacak şekilde bir operasyon gerçekleştirmek amacımız."

"İNSAN TARAFINDAN YAPILDIĞINI GÖSTERİYOR"

"Tabii ki de hayvanın bu operasyonu kaldırabilmesi de önemli" diyen Bertuğ Çiftçi, "Şu an ameliyata girebilecek durumda. Hayvandaki yaralara bakıldığında kesici bir aletle düz kesiklerin oluştuğu belli. Burada bizim düşüncemiz kemikleri kırabilecek tarza balta gibi aletler olabileceği. Düzensiz kesikler yok. Bu da bize insan tarafından yapıldığını gösteriyor" dedi.

Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı da Yasin Yılmaz, vahşeti yapanların bir an önce yakalanmasını istedi.

CUMHURBAŞKANI SÖZCÜSÜ'NDEN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, konuyla ilgili Twitter adresinden açıklama yaptı.

"Bayram günü yüreklerimizi burkan bu hadiseyi Sakarya Valimiz ile görüştüm" diyen Kalın, şu ifadeleri kullandı: “Konu çok yönlü araştırılıyor. Kasıt ya da ihmal ne varsa ortaya çıkartılacak. İlgili yasa tasarısının Meclis’ten çıkması isabet olacaktır. #HayvanaSiddetSuctur ve cezasız kalmayacaktır."

BİR KEPÇE OPERATÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, sosyal medyada da yoğun tepki çeken, ayakları kesilmiş vaziyette bulunan yavru köpeğin ölümüyle ilgili fail ya da faillerin bulunması için talimat verdi.

Harekete geçen Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan bir kepçe operatörü gözaltına alındı.

BAHÇELİ: GÜCÜNÜZ BU MASUM HAYVANA MI YETTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor. Cani ruhlular, insanlığın defolu yüzleri minik bir köpeğe kastetmişler! Ne hazin değil mi? Bacakları kesilmiş köpek yavrusu hepimizin vicdanını kanattı. Be hey canavarlar, gücünüz bu masum hayvana mı yetti? Katiller nasıl bir ruh haline sahipti? İnsanlığın utanç vesikası olan canilere söylenecek ne bir söz, dehşet verici fiillerini örtecek ne de bir kılıf vardır. İşkence ve eziyete maruz kalan yavru köpek can verdi. Ama altında insanım diyen herkes kaldı. Karıncayı bile incitmekten sakınan bir medeniyetten böylesi aşağıların aşağısı yaratıklar nasıl çıktı? Üzerinde mutlaka durup düşünmemiz gereken soru emin olunuz budur. Allah'ın her yarattığını aziz bilen bir inancın mensupları hayvan katillerini affetmeyecektir. Ha bir köpek yavrusunu kesmişler, ha bir emzikli bebeği katletmişler, mana ve muhteva olarak hiçbir fark yoktur" İfadelerini kullandı.

Bahçeli, Hayvanları Koruma Kanunu’nda iyileştirme yapılmasını sağlayacaklarını da kaydetti.