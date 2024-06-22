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Bugün yer yer sağanak yağmur bekleniyor

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Bunaltıcı sıcakların etkili olduğu ülkede bugün öğle saatleri yer yer sağanak yağmur bekleniyor.
Bugün yer yer sağanak yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, 22-28 Haziran tarihlerini kapsayan hava tahmin raporunu paylaştı.

Daire’nin raporuna göre, belirtilen sürede ülke genellikle açık az bulutlu olacak en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 36 -39; sahillerde ise 32 - 35 derece dolaylarında seyredecek.

Ülke bugün üst atmosferdeki serin ve nemli, diğer günlerde ise sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Rüzgar ise genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvete esecek.

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