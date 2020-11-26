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Burak Akkul: Çılgın Bediş’i yazdığıma pişman oldum

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Burak Akkul: Çılgın Bediş’i yazdığıma pişman oldum
Burak Akkul: Çılgın Bediş’i yazdığıma pişman oldum

Evcimik, şarkısında “Sen kadınsın zekisin, ama bazen de gerçekten aşırı cinssin, bakma sevgilime be kadın çıkacak adın, mesaj atma kocama, gözünü dikme ocağıma, nasıl bozuldunuz böyle haydi söyle, açarsan mahremini içeri girer işte öyle” ifadelerini kullanıyor.

Yeni rap şarkısı “Ayıp Şeyler”in cinsiyetçi ifadeler barındırdığı gerekçesiyle sosyal medyada eleştirilen Yonca Evcimik’e bir tepki de senarist Burak Akkul’dan geldi.

Evcimik'in başrolünü oynadığı Çılgın Bediş'in senaristi Akkul,  Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yonca Evcimik öylesine bir şarkı yapmış ki, ben 20 yıl önce 'Çılgın Bediş'i yazdığıma pişman oldum” ifadesini kullandı.

sss-007.jpgEvcimik'ten Akkul'a yanıt

Evcimik, Akkul’un eleştirilerine, “Bu şarkıyı anlama rehberi yayınlayacağım. Paragrafları alt alta üstü üste koyup okuyup biraz daha düşünsünler. Mahrem ne anlama geliyor. Kadın programlarını izlesinler. “Sadakatsiz” e baksınlar. Daha da söyleyecek bir şeyim yok benim. Hem kadın var, hem erkek var. Hiçbir kadının bunu yaşamaması gerektiğini söylüyorum. Şarkıda hayvanlar var, erkeklerin ahlaksızları var. Neden onlar hiç konuşulmuyor. Geldiniz kadınları yerin dibine soktuğum bölüme. Öyle bir şey demiyorum ben. İyi dinleyin, iyi okuyun şarkıyı. Ben burada her türlü ahlaksızlardan bahsediyorum. Küçücük yaşta evlenen erkekler var. Konuşulmadan çözüm yok.. Kadın öldüğü ile kalıyor. Bunlar konuşulacak. Çıkar yolu bulacağız böyle. Ben farkındalık yarattım. Bak konuşuyoruz. Konuşmaya başladık.” yanıtını verdi.

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