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Büyük Kadınlar Ligi’nde heyecan başlıyor

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Büyük Kadınlar Ligi’nde heyecan başlıyor
Büyük Kadınlar Ligi’nde heyecan başlıyor

Büyük Kadınlar Ligi’nde heyecan başlıyor KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Büyük Kadınlar Ligi bu sezon 4 takımın katılımı ile gerçekleştiriliyor.

Akdeniz Spor Birliği, Marmara Spor Kulübü, Caesar Larnaka Gençler Birliği ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin yer aldığı ligin açılışı 3 Haziran Cumartesi günü yapılacak.

Tüzünkan: Kadın Basketbolu için önemli bir adım olması için çalışıyoruz Kadınlar Ligi sorumlusu Ali Tüzünkan tarafından yapılan açıklamada rekabetçi, çekişmeli ve coşkulu bir lig olmasının beklendiği, takımların iyi hazırlandığı ve oyuncuların çok istekli olduğu dile getirildi.

Tüzünkan’ın açıklamasında ayrıca “Kadın Basketbolu için önemli bir adım olması için çalışıyoruz” ifadesi de kullanıldı. Yarı finalde 2’yi bulan finalist olacak, finalde 3’ü elde eden şampiyonluğu ilan edecek 3 haftalık klasman turu sonunda play-off sıralaması şekillenecek ve play-off’lar başlayacak. Klasman lideri ile lig dördüncüsü eşleşirken, ikinci ile de üçüncü play-off yarı finaline çıkacak.

Yarı finallerde 2 galibiyeti bulan takım finale yükselecek. Finalde 3 galibiyet elde eden takım ligi şampiyon tamamlayacak. Fikstür şöyle;

3 Haziran Cumartesi – İskele Spor Salonu

16.00:Caesar LGB-Marmara

18.00:DAÜ-Akdeniz

10 Haziran Cumartesi – Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu 

16.00:Akdeniz – Caesar LGB

18.00:Marmara – DAÜ

17 Haziran Cumartesi – Lefkoşa Atatürk Spor Salonu

16.00:Marmara – Akdeniz

18.00:Caesar LGB – DAÜ

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