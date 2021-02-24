Caner: Engelli insanımızın aşı takviminde yer almamasının vebalini elbet ödersiniz!

Akademisyen Doç. Dr. Hamit Caner, Pandemi sürecinde engelli bireylerin aşı takviminde yer almamasını eleştirdi. Caner "Zaten engellerle boğuşan insanlarımızı, bir de Kovit 19'la karşı karşıya bırakmayalım!Değerlilerimizi gerekirse evlerinde aşılayalım" ifadelerini kullandı.

DETAY KIBRIS- BARIŞCAN ŞEKERCİ

İşte Caner'in açıklaması şöyle:

Engelli çocuklarımızın, gençlerimizin, dostlarımızın aşılanmasına öncelik verilmesi gerekmiyor mu?

Yoksa arkadaşlarımızı gözden mi çıkardık?

Bu kardeşlerimiz bizlerin en değerlileri değil mi?

İşinize geldiğinde boy boy fotoğraf çekip poz verdiğiniz, siyasi rant için sözde farkındaymaşsınız gibi davranarak her fırsatta 3, 5 oy uğruna kullandığınızı sandığınız engelli insanımızı daha fazla mağdur etmeyiniz!

Engelli insanımız için pandemi süreçlerinin çok daha zorlu geçtiğini ve üstelik hastalanmaları durumunda çok ama çok daha büyük zorluklarla karşı karşıya kalacaklarını bile bile aşı takviminde henüz yer almamalarının utancını ve vebalini elbet ödersiniz.

Zaten engellerle boğuşan insanlarımızı, bir de Kovit 19'la karşı karşıya bırakmayalım!

Değerlilerimizi gerekirse evlerinde aşılayalım.

Modern devlet nedir?

Devlet olmak nedir?

Birçok tanım yapabilirsiniz elbette!

Unutmayalım çağdaş devletin, devlet olmanın ve gelişmişliğin günümüzde en önemli ölçütlerinden biri de "Özel Eğitim"e, özel ve engelli bireylere verilen önem, değer ve hizmettir.

Bu bağlamda engelli insanımızın aşılanma sürecinde en ön sıraya alınması hayati bir göstergedir!

Yoksa bizlerin, 2'nci Dünya Davaşı'nda engellilere zulmeden, onları fazlalık gören ve engellileri birer doğal seleksiyon hatası olarak kabul eden hastalıklı nazilerden ne farkımız kalır ki!