Çarpıcı iddia: Rusların gizli UFO programı uzaylılarla temas kurdu

Sovyet Rusya'da gizli bir UFO programı sırasında kullanılan "uzaktan görüntüleme" tekniğinin, sıradan insanlara insanüstü yetenekler verdiği ve hatta uzaylılarla iletişim kurmayı sağladığı iddia edildi.

ABD’li gazeteci George Knapp, uzaylılarla ilgili çalışmaları araştırmak için 1990’larda Rusya’ya yaptığı bir ziyaret sırasında “uzaktan görüntülemeye” tanık olduğunu söyledi.

“Weaponized” isimli podcast’te yer alan Knapp, dünya dışı yaşam formları hakkında bilgi almak için gittiği Rusya’da, 10 yıl boyunca devam eden devasa bir UFO çalışmasıyla karşılaştığını söyledi.

“Uzaktan görüntüleme” ile karşılaştığını söyleyen Knapp, “Bize, bir Rus denizciyi alıp bir geminin dibine indirecekleri ve ardından pencereden dışarı bakıp etrafındaki diğer donanma varlıklarının nerede olduğunu, onları göremeden belirlemesini istedikleri bazı eğitim filmleri gösterildi.” dedi.

George Knapp…

“EV KADINLARI DA İŞİN İÇİNDE”

Ancak deneyimli gazeteci, uzaylılarla ilgili bu teknolojiyi kullanabilenlerin sadece eğitimli profesyoneller olmadığını iddia etti. Knapp’ın iddiasına göre, bazı sıradan Rus ev kadınları da askerlerin sahip olduğu bu yeteneğe sahipti ve bazıları da psişik yetenekler geliştirmişti.

“Tıbbi durumları belirlemede uzmanlaşmış bir kadın vardı” diyen Knapp, “Sizi zihinsel olarak ölçebilir ve fiziksel olarak size neler olduğunu anlayabilir.” diye ekledi.

Knapp, “uzaktan görüntüleme”de başarılı olanların “kozmik zekalardan” yararlanabileceğini ve “Dünya’dan olmayan” varlıklarla iletişim kurabileceğini açıkladı. Gazeteci, “Bilinçlerini kozmosa yansıtıyorlar ve sonra onlarla sohbet eden veya onlarla bilgi veya görüntü paylaşan başka biriyle karşılaşıyorlar.” diye ekledi.

Knapp’ın başka bir çarpıcı iddiasına göre, Moskova’nın yaklaşık 530 km güneyindeki Voronezh’deki gerçekleşen bir olayda, çok sayıda tanık, dev robot benzeri uzaylıların bir uzay gemisinden çıktığını, etrafta dolaştığını ve sonra uçağa geri döndüğünü gördüklerini bildirdi.

Knapp, tanıkların çoğunun genç olduğunu ama küçük çocuklar olmadığını belirtirken “Gerçekten ilginç bir vakaydı.” yorumunu yaptı.