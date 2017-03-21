CeBIT: Dünya birbirine bağlanıyor

Bilişim ve teknoloji fuarı CeBIT Almanya'nın Hannover kentinde kapılarını açtı. Japonya'nın konuk ülke olduğu fuarda dijitalleşmedeki son yenilikler tanıtılıyor.

Sürücüsüz otomobillerden sanal gerçekliğe kadar dijital dünyadaki son yeniliklerin sergilendiği CeBIT fuarı, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve konuk ülke Japonya'nın Başbakanı Şinzo Abe tarafından dün akşam açıldı.

24 Mart'a kadar sürecek olan bilişim fuarına 70 ülkeden 3 bin şirket katılıyor. Fuara 200 bin ziyaretçi bekleniyor. Cebit'in bu yılki ağırlık merkezini ‘şirket dijitalleşmesindeki' trendler, öncelikle de orta ölçekli sanayi işletmelerindeki uygulamaları oluşturuyor. Tüketiciye hitap eden kullanımlar ise istisna teşkil ediyor.

Hannover'de açıklanan istatistiklere göre yakında yeryüzündeki 50 milyardan fazla internet uyumlu alet birbiriyle iletişim kurabilecek. Akıllı telefonlar, makinelerdeki supaplar ve kendiliğinden yolunu bulan otomobillerdeki algılayıcılar tek bir şebeke bünyesinde bilgi alıp verebilecek. Alman Enformasyon ve Telekomünikasyon Sanayicileri Birliği (BITKOM) Başkanı Thorsten Dirks, ilerde kanalizasyon kapaklarının şebekedeki su seviyesini merkeze otomatikman bildireceğini ve sensör teknolojisindeki gelişmenin insan bedeninden tekstil ürünlerine kadar her alanda kullanılabildiğini anlattı.

Felçliler yürüyebilecek

CeBIT'te her alandaki dijitalleşme boy gösteriyor.

Örneğin boya imalatçısı Bergolin, Microsoft'un gerçekliği ek verilerle zenginleştiren Hololens gözlüğünü üretimde kullanılır hale getirmek için çalışıyor. Gözlüğü kullanan işçiler elleriyle havada yapacakları işaretlerle karıştırıcıya hangi kimyevi maddeden ne kadar doldurulacağını belirleyecekler. Bu çalışma henüz proje aşamasında.

Ekso Bionics ise Hannover'de 'Exo iskelet' olarak adlandırılan ve insan bedenindeki arızaların giderilmesine yardımcı olan robot benzeri parçaları tanıtıyor. Kaza geçirip felç olanların yeniden yürüyebilmesini sağlayan ‘akıllı iskelet' sadece kliniklerde kullanılabiliyor ve fiyatı da 120 bin Euro'dan başlıyor.

Bulut bilgisayar teknolojisinin öncülerinden Amerikan Salesforce birbiriyle iletişim kurabilen datanın kullanımıyla ilgili çözümlerin sanayi şirketleriyle somut bir şekilde kullanılmasını sağlayan çözümlerini tanıtıyor. Teslimat bekleyen müşteri sipariş ettiği parçanın ne zaman nerede olduğunu takip edebilecek. Nakliyatçılık şirketleri filolarındaki bütün kamyonlar hakkında anında bilgi sahibi olabilecek.

Sürücü için de para değerinde çözümler sunuluyor. Araçtaki akıllı sistem sürüş stilini ve yakıt sarfiyatını ölçerek sürücüye nasıl daha az yakıt kullanabileceği hakkında tavsiyede bulunuyor. Salesforce'nin sözcüsü, az yakıt harcayan kamyon şoförünün prim kazanarak ücretini arttırabileceğini söylüyor.

İstihdam tehlikede

Cebit'te sürücüye daha ne zamana kadar ihtiyaç duyulacağı, sorusuna ise yanıt verilemiyor. Fuar alanındaki salonlarda seyreden sürücüsüz minibüsler engellerden kaçıyor ve yolu kesildiğinde kendiliğinden fren yapıyor. Tam otomatik araçların çalıştırılmasına İsviçre'nin bazı bölgelerinde başlandı.‘Otonom sürüş' tarımcılıkta da hızla ilerliyor. Japon Magellan Systems şirketi sürücüsüz traktörünü ilk kez Cebit'te tanıtıyor. Çip imalatçısı intel açık denizlerdeki petrol platformları ve rüzgâr türbinlerinin bakımının İHA'larla yapılmasını kolaylaştıran bir sistem geliştirmiş. Bütün bu yenilikler tasarruf açısından değerlendiriliyor. İHA'larla yapılan çalışmalar sayesinde bakım masraflarının yarı yarıya azaltılabileceği söyleniyor.

Dijitalleşme denince Almanya'da ilk akla gelen, sınai üretimle sayısal teknolojiyi birleştiren Endüstri 4.0 oluyor. Bu alanda önemli ilerleme kaydeden bu yılki ortak ülke Japonya yaşlı ve hastaların bakımını robotlara yaptırmaya başlamış bile. Japonya'nın bilişimdeki hamlelerinin önemli fark yarattığını, Almanya'nın bu ülkeden ithal ettiği bilişim gereçlerinin parasal karşılığının Almanya'nın Japonya'ya yaptığı ihracatın beş katına yükselmiş olmasından da anlamak mümkün.

İleri teknoloji şirketlerinin dörtte biri Japonya'da faaliyet gösteriyor. BITKOM yetkilileri Almanya'nın ilerde lider ülkeler arasına girememesi durumunda refah düzeyinin düşeceğini ve otomasyona kurban giden istihdamın telafi edilemeyeceğini belirtiyor.

Almanya açısından Japonya hem ortak ülke hem de önemli bir rakip. Almanya Başbakanı Angela Merkel, fuarın açılış konuşmasında rekabet eşitliğinin küresel refahın anahtarı olduğunu belirtti ve ABD'deki himayecilik eğilimini dolaylı olarak eleştirirken şunları söyledi: "Bazılarıyla (ABD) açık sınırlar ve serbest ticaret tartışması yaparken, diğerleriyle (Japonya) bu duruma düşmemek sevindirici bir gelişme sayılmalıdır.”