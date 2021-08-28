Cemre Solmaz'ın yeni teklisi "Deli Hisler" Goed Music Etiketiyle Yayında! (Video)

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TikTok isimi sosyal medya platformu son yılların en popüler uygulamalarından birisi. Bu uygulamada binlerce takipçi edinen bazı fenomenler de diğer sosyal medya platformlarıyla birlikte para kazanıyor. Son zamanların en popüler isimlerinden birisi olan Cemre Solmaz kimdir? Cemre Solmaz kaç yaşında, ne kadar para kazanıyor? İşte, TikTok Cemre Solmaz hakkında merak edilen bilgiler…

TikTok Cemre Solmaz kaç yaşında, ne kadar kazanıyor? TikTok isimli uygulamada birçok isim fenomen olarak adlandırılıyor ve yüzbinlerce takipçi ediniyor. Bu isimlerden birisi de Cemre Solmaz oldu. Youtube ve Instagram uygulamalarından da tanınan Cemre Solmaz hakkında merak edilenler haberimizde!

CEMRE SOLMAZ NE KADAR KAZANIYOR?

Cemre Solmaz verdiği bir röportajda şu ifadeleri kullandı:

21 yaşındaki bir genç kızın kazanabileceği en güzel kazanca sahibim. Gelir durumumdan ve çok daha iyilerini yapacağıma inanıyorum. İkinci soruya gelirsek de özel hayat adı üstünde özel hayattır. Benim ve hayatımdaki kişiler için özel olan bir şeyi ben apaçık bir şekilde yaşama taraftarı değilim. Elbette hayatıma bir insan girebilir. Ama ilişkimi sosyal medyada yaşamak istiyorum.

CEMRE SOLMAZ KİMDİR?

Güzel Youtuber, Ordu'nun Fatsa ilçesinde doğdu. Fakat şu anda İstanbul'da yaşamaktadır. 13 Nisan 2000 tarihinde Ordu Fatsa'da dünyaya geldi. Cemre Solmaz 21 yaşındadır. Cemre Solmaz annesi ve babası boşanmıştır. Güzel sosyal medya fenomeni, babası ile görüşmüyor.

Cemre Solmaz abisi ve annesiyle çok yakındır. üniversitede iki yıllık hemşirelik eğitimi aldıktan sonra hemşire olarak bir hastanede çalışmaya başladı. Genç Youtuber, ünlü şarkılara playback yaptığı videolarıyla Tik Tok platformundaki ünlü oldu. Güzel sosyal medya fenomeninin şu anda Tik Tok'ta 2 milyon 200 bin takipçisi var.