  • BIST 1.458,230
  • Altın 487,27
  • Dolar 8,3450
  • Euro 9,8150
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 32 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKADelta virüsü Belirtileri Nelerdir, Kaç Günde Bulaşır ve Nasıl Anlaşılır?

Cemre Solmaz'ın yeni teklisi "Deli Hisler" Goed Music Etiketiyle Yayında! (Video)

»
Cemre Solmaz'ın yeni teklisi "Deli Hisler" Goed Music Etiketiyle Yayında!
Cemre Solmaz'ın yeni teklisi "Deli Hisler" Goed Music Etiketiyle Yayında! (Video)

 

Cemre Solmaz'ın yeni teklisi "Deli Hisler" Goed Music Etiketiyle Yayında!

TikTok isimi sosyal medya platformu son yılların en popüler uygulamalarından birisi. Bu uygulamada binlerce takipçi edinen bazı fenomenler de diğer sosyal medya platformlarıyla birlikte para kazanıyor. Son zamanların en popüler isimlerinden birisi olan Cemre Solmaz kimdir? Cemre Solmaz kaç yaşında, ne kadar para kazanıyor? İşte, TikTok Cemre Solmaz hakkında merak edilen bilgiler…

TikTok Cemre Solmaz kaç yaşında, ne kadar kazanıyor? TikTok isimli uygulamada birçok isim fenomen olarak adlandırılıyor ve yüzbinlerce takipçi ediniyor. Bu isimlerden birisi de Cemre Solmaz oldu. Youtube ve Instagram uygulamalarından da tanınan Cemre Solmaz hakkında merak edilenler haberimizde!

CEMRE SOLMAZ NE KADAR KAZANIYOR?

Cemre Solmaz verdiği bir röportajda şu ifadeleri kullandı:

21 yaşındaki bir genç kızın kazanabileceği en güzel kazanca sahibim. Gelir durumumdan ve çok daha iyilerini yapacağıma inanıyorum. İkinci soruya gelirsek de özel hayat adı üstünde özel hayattır. Benim ve hayatımdaki kişiler için özel olan bir şeyi ben apaçık bir şekilde yaşama taraftarı değilim. Elbette hayatıma bir insan girebilir. Ama ilişkimi sosyal medyada yaşamak istiyorum.

CEMRE SOLMAZ KİMDİR?

Güzel Youtuber, Ordu'nun Fatsa ilçesinde doğdu. Fakat şu anda İstanbul'da yaşamaktadır. 13 Nisan 2000 tarihinde Ordu Fatsa'da dünyaya geldi. Cemre Solmaz 21 yaşındadır. Cemre Solmaz annesi ve babası boşanmıştır. Güzel sosyal medya fenomeni, babası ile görüşmüyor.

Cemre Solmaz abisi ve annesiyle çok yakındır. üniversitede iki yıllık hemşirelik eğitimi aldıktan sonra hemşire olarak bir hastanede çalışmaya başladı. Genç Youtuber, ünlü şarkılara playback yaptığı videolarıyla Tik Tok platformundaki ünlü oldu. Güzel sosyal medya fenomeninin şu anda Tik Tok'ta 2 milyon 200 bin takipçisi var.

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek ve Karadağ’a gidecek27 Ağustos 2021 Cuma 10:58
  • Kılıçdaroğlu’ndan MYK'da ‘baskın seçim’ talimatı: Hazırlanın, Türkiye'yi yöneteceğiz27 Ağustos 2021 Cuma 08:39
  • Perinçek: Afganistan’ı tanısınlar, Afganistan da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanısın.26 Ağustos 2021 Perşembe 10:55
  • Financial Times: Erdoğan da Arap liderler gibi hareket etti26 Ağustos 2021 Perşembe 10:20
  • Türk Silahlı Kuvvetleri’nde 141 General ve Amirale Yeni Görev25 Ağustos 2021 Çarşamba 17:43
  • Rodos açıklarında gerilim: Türk su sporları çalışanı ateş açılarak durduruldu25 Ağustos 2021 Çarşamba 12:12
  • Area Araştırma: Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı kafa kafaya24 Ağustos 2021 Salı 15:31
  • Jet sosyetesi bunu konuşuyor24 Ağustos 2021 Salı 13:12
  • Kılıçdaroğlu: CHP ve seçmen erken seçime hazır ancak iktidar seçime yanaşmıyor24 Ağustos 2021 Salı 10:32
  • Erdoğan: Tedbir Alınmazsa Yeni Göç Dalgası Kaçınılmaz23 Ağustos 2021 Pazartesi 18:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti