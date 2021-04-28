Cenevre'de 5+BM bugün bir araya gelecek

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres bugün de saat 11.00’de tüm katılımcıların yer alacağı bir toplantı yapacak.

Toplantının açılış konuşmasını Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres yapacak.

Toplantıda daha sonra sırası ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetim Lider Nikos Anastasiadis ile üç garantör ülkenin dışişleri bakanları birer konuşma yapacak. Bugün gerçekleştirilecek tüm görüşmeler BM Binası’nda yer alacak.

Guterres bugün ayrıca Kıbrıs’la ilgili müdahil taraflarla ikili görüşmeler yapacak ardından da 5+1 katılım düzeni ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüşecek.

Guterres - Çavuşoğlu görüşmesi saat 15.00’te başlayacak.

Guterres saat 16.00’da Dendias saat 17.00’de de Raab ile biraraya gelecek.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bugün saat 18.00’de görüşecek olan Guterres saat 19.00’da da Rum Lider Nikos Anastasiadis ile görüşecek.

Bu gece saat 20.00’de ise tüm katılımcıların yer alacağı görüşmeye geçilecek ardından da katılımcılar için akşam yemeği verilecek.