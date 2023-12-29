ChatGPT rakibi Ernie Bot 100 milyon kullanıcıyı aştı

Geçtiğimiz Ağustos ayında ChatGPT'ye rakip olarak çıkış yapan yapay zeka sohbet robotu Ernie Bot, 100 milyon kullanıcı sınırını aştı.

ChatGPT'ye rakip olarak Çinli arama şirketi Baidu tarafından geliştirilen Ernie Bot, önemli bir kilometre taşını aştı.

Reuters'in haberine göre, Pekin'de düzenlenen bir yapay zeka zirvesinde Ağustos ayında çıkış yapan Ernie Bot'un 100 milyon kullanıcı sayısına ulaştığı belirtildi.

CHATGPT'NİN RAKİBİ ERNIE BOT NEDİR?

Ernie Bot, dil anlama, dil üretimi ve metin-resim üretimi gibi görevleri gerçekleştirebilen büyük bir yapay zeka dil modelidir.

Baidu CEO'su Robin Li bu yıl defalarca Ernie Bot ve ilgili ürünlerin şirketin arama motoru, bulut ve akıllı arabalar da dahil olmak üzere ana akım işlerinde pazar payı kazanmasına yardımcı olma potansiyelini dile getirdi.



Üretken yapay zeka destekli sohbet robotlarını sıralayan SuperCLUE tarafından yayınlanan bir sıralamaya göre, Ernie Bot tüm Çin sohbet robotlarına liderlik ettiği ancak 79,02 puanla ChatGPT'nin son sürümünden 10 puan daha düşük olduğu kaydedildi.

ERNIE BOT'UN YETENEKLERİ

Metin ve resim üretimi: Ernie Bot, verilen bir metne veya resme dayalı olarak yeni metinler veya resimler üretebilir. Örneğin, bir romanın özetini, devamını veya film uyarlamasını yazabilir; bir resmin farklı bir tarzda veya farklı bir açıdan çekilmiş halini oluşturabilir.

Sesli yanıtlar: Ernie Bot, farklı Çin lehçelerinde sesli yanıtlar verebilir. Örneğin, bir kullanıcıya Mandarin, Kantonca veya Hokkien gibi farklı lehçelerde konuşabilir.

API erişimi: Ernie Bot, diğer işletmelerin ve girişimcilerin kendi uygulamalarını oluşturmak için Ernie Bot’un API’sine erişmesine izin veriyor.

Böylece kullanıcılar Ernie Bot’un dil anlama, dil üretimi ve metin-resim üretimi gibi yeteneklerinden yararlanabilirler.