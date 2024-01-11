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CHP ve DEM Parti, bazı kentlerde seçim iş birliği için ortak çalışma yürütecek

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’e iade-i ziyarette bulundu.
CHP ve DEM Parti, bazı kentlerde seçim iş birliği için ortak çalışma yürütecek

Görüşmede, iki partinin, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde, bazı kentlerde “seçim iş birliği” yapmasına dönük ortak çalışma yürütme kararı alındı. CHP ve DEM Parti, hangi kentlerde iş birliği yapılacağı konusunda ortak çalışma yürütmek üzere heyetler oluşturacak.

DEM Parti Eş Genel Başkanları, daha önce kendilerini ziyaret eden CHP liderini parti genel merkezinde ziyaret etti.

Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede genel başkanlar, iki partinin yerel seçimlerde bazı yerlerde iş birliği yapması için ortak çalışma yürütme kararı aldı. İş birliği yapılacak yerlerin tespiti ve koşullarını belirlemek üzere ortak çalışma komisyonu kurulması görüşü benimsendi. İki parti ayrıca DEM Parti’nin dile getirdiği “kent uzlaşısını” dikkate alarak işbirliği yapılmasında uzlaştı.

Kulislerde İstanbul, Adana, Hatay ve Mersin, iş birliği yapılabilecek iller arasında gösteriliyor.

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