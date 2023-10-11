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Çiçekli bitkilerin neredeyse yarısı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

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Çiçekli bitkilerin yüzde 45’i yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.
Çiçekli bitkilerin neredeyse yarısı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

BBC’nin haberine göre 30 ülkeden 200 bilim insanı, dünyanın en büyük botanik ve mantar bahçesi Londra’daki Kew Kraliyet Botanik Bahçeleri’nde (Kew Gardens) araştırma yürüttü.

Bilim insanları, iklim değişikliği ve biyoçeşitliliğin azalması nedeniyle orkideler, ananas çeşitleri ve pek çok tahıl türü dahil bilinen çiçekli bitkilerin yüzde 45’inin yok olma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu tespit etti.

2020’den bu yana keşfedilen 19 bin bitki ve mantar türünü de inceleyen araştırmacılar, söz konusu türlerin yüzde 77’sinin neslinin tükenme tehlikesi altında olduğunu belirledi.

Araştırmacılardan Dr. Matilda Brown, “İlaçlarımızın 10’da dokuzunun bitkilerden geldiğini göz önüne alırsak, gelecekteki ilaçlarımızın yarısını kaybetme riskiyle karşı karşıyayız” dedi.

‘Bilinmeyen türler’ de tehdit altında

‘Mevcut en kapsamlı bitki veri tabanı’ olarak bilinen Dünya Damarlı Bitkiler Kontrol Listesi’nin verilerini ele alan araştırmacılar, dünya genelinde 2,5 milyon mantar türü bulunduğunu ve bunların yüzde 90’ının henüz keşfedilmediğini ifade etti.

Halihazırda resmi olarak sınıflandırılmayı bekleyen yaklaşık 100 bin yeni bitki türü bulunduğunu aktaran araştırmacılar, bu türlerin aksi kanıtlanmadıkça ‘tehdit altında’ olarak tanımlanması gerektiğinin altını çizdi.

Araştırmacılardan Dr. Samuel Pironon, pek çok bitkinin henüz bilinmediğini ancak bu türlerin çoğunun halihazırda yok olma tehdidi altında olduğunu vurguladı.

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