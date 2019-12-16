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Çiftçiler Birliği: “Tarım destek bütçesi yetersiz, tarımın devamlılığı açısından yeniden gözden geçirilerek artırılmalı”

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Çiftçiler Birliği: “Tarım destek bütçesi yetersiz, tarımın devamlılığı açısından yeniden gözden geçirilerek artırılmalı”
Çiftçiler Birliği: “Tarım destek bütçesi yetersiz, tarımın devamlılığı açısından yeniden gözden geçirilerek artırılmalı”

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, tarım destek bütçesini yetersiz bulduğunu belirterek,  bu bütçenin “tarımın devamlılığı açısından” yeniden gözden geçirilerek artırılması için bugün  Tarım Bakanlığı bütçesinin görüşülmesi esnasında Meclis Genel Kurulunda hazır bulunma ve Mecliste temsil edilen tüm partilerle de istişare ederek konu hakkındaki taleplerini “Milletin Vekillerine” bir kez daha iletme kararı aldığını duyurdu.
Birlik Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya  göre, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği dün akşam gerçekleştirdiği olağanüstü Yönetim Kurulu toplantısında, özellikle 2020 Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçesini değerlendirdi.


Açıklamada şunlar ifade edildi:


“Özellikle ülkemizin ihracatının temelini oluşturan tarım ve tarımsal ürünler de yurt içinde en büyük istihdam alanını oluşturmaktadır. Tarıma bağlı sektörler ile en geniş kitleye hitap eden tarım sektörüne ve dolayısıyla Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı yürütülen destek bütçesinin, yürütülmekte güçlük çeken tarım faaliyetlerini daha da çıkmaza sürükleyeceği yönünde endişemiz baki hale gelmiştir.”

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