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Sadık Gardiyanoğlu: Yeni asgari ücret Haziran ayında belirlenecek

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, ülkede aşırı derecede anormal bir durum olmadığı sürece asgari ücret masasının Haziran ayından önce toplanmayacağını belirtti.
Sadık Gardiyanoğlu: Yeni asgari ücret Haziran ayında belirlenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, yeni asgari ücretin Haziran ayında belirleneceğini söyledi.

Gardiyanoğlu, ülkede aşırı derecede anormal bir durum olmadığı sürece, asgari ücret masasının Haziran ayından önce toplanmayacağını da ifade etti.

"GEÇEN SENEKİ FAHİŞ ARTIŞLARI BU YIL YOK"

Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun yeni bir konsept olmadığı sürece toplanmaycağını söyleyen Gardiyanoğlu, 2023 yılındaki fahiş artışlarının, 2024 yılı içerisinde yaşanmadığını da kaydetti.

Kamu çalışanlarının alacağı maaşlar 1 Ocak 2024 tarihinde belirlenmişti. Emekli memur maaşları ve en önemlisi sosyal sigorta emeklilerinin maaşlarına yaklaşık yüzde 50 civarında artış yapılacağı açıklanmıştı.

Hayat pahalılığının kamu maaşlarına yansıyacak olması durumunda, asgari ücretle yaşamlarını sürdürenlerin akıbetinin ne olacağı ise bilinmiyor.

Kamudaki en düşük maaş Ocak ayında 34 bin 430 TL'ye yükselirken, özel sektör çalışanlarının maaşı 24 bin TL olarak belirlenmişti...

Kaynak: Kıbrıs Postası

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