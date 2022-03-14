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SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Çin Dışişleri Sözcüsü: Rusya'nın askeri yardım istediği iddiaları dezenformasyon

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Bir Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD'li yetkililerin Rusya'nın Çin'den askeri malzeme istediği yönündeki sözlerinin "dezenformasyon" olduğunu savundu.
Çin Dışişleri Sözcüsü: Rusya'nın askeri yardım istediği iddiaları dezenformasyon

Financial Times ve The New York Times’ın haberlerinde Rusya'nın Çin’den askeri ve ekonomik yardım istediği belirtilmişti.

Financial Times’a göre Moskova Çin’den Ukrayna’da kullanmak için askeri malzeme talep etti.

Gazetenin haberindeki adı açıklanmayan ABD’li yetkililer, Rusya’nın Çin’den işgalin başından beri askeri malzeme istediğini söyledi. Ancak yetkililer ne tarz malzemelerin istendiğini belirtmedi.

New York Times’taki habere göre ise yine Amerikalı yetkililer Rusya’nın Çin’den yaptırımların etkisinin üstesinden gelmek için ekonomik yardım talep etti.

Amerikan medyası Washigton'ın Rusya’ya yardım edilmesi halinde --Çin’in ‘ağır sonuçlarla’ karşı karşıya kalacağı uyarısı yaptığını bildirdi.

Çin’in ABD Büyükelçiliği ise bu yönde bir talebin varlığından haberlerinin olmadığını aktardı.

Bugün ABD ve Çin’in üst düzey yetkilileri Roma’da buluşacak.

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