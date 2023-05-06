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Çinli uzman: Koronavirüs hala tehlike

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Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Uzman Ekibi Şefi Liang Wannian, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) küresel acil durumun sona erdiğini ilan etmesine rağmen koronavirüsün hala tehdit oluşturduğuna dikkati çekerek, ülkesinin virüsü izlemeye ve en savunmasız gruplar a
Çinli uzman: Koronavirüs hala tehlike

WHO, ülkelerin artık virüsle diğer bulaşıcı hastalıklarla aynı seviyede mücadele etmesi gerektiğini açıklayarak, üç yılı aşkın bir süredir devam eden pandeminin artık küresel bir acil durum olmadığını açıkladı.

Wannian, “Olağanüstü halin sona ermesi, Koronavirüsün ortadan kalkacağı anlamına gelmiyor, ancak etkisinin artık etkili bir şekilde kontrol edilebileceği anlamına geliyor” dedi.

Yetkili, Çin’in, virüs mutasyonlarını izlemeye, en savunmasız gruplar arasında aşıları teşvik etmeye ve hastalık için tedavi yeteneklerini iyileştirmeye devam edeceğini vurguladı.

Çin, ‘sıfır Kovid’ politikasına bağlı kaldı ve kısıtlayıcı politikalarını 2022'nin sonlarında terk etmeye başladı. Şubat ayında ise Çin'in üst düzey liderleri virüse karşı ‘kesin bir zafer’ ilan etti.

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