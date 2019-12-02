C'mon Ers'ten Prezdiente Ers'e doğru!

Cumhurbaşkanlığı seçimi gündemi artık iyice hissedilemeye başlandı.

Aslında adaylar da hazır ama hepsi de bir kişinin aday olup olmayacağını bekliyor...

Bunu yazının ilerleyen satırlarında anlatacağız...

Son dönemlerde yayımlanan birçok kamuoyu yoklaması Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’ı önde gösteriyor.

Özellikle olası bir Parlamento seçiminde UBP’nin %45 - %50 bandına kadar çıkabileceği kamuoyu yoklamalarında öne çıkıyor.

Diğer yandan ise UBP’nin alternatifi olarak ise CTP kendini gösteriyor.

Siyaset iki kutuplu olmaya doğru eviriliyor.

Zira solda da sağda da ortalık toz duman.

TDP’den istifalar bir birini kovalıyor... Parti baraj sorunu yaşıyor...

BKP, TKPYG ise küçücük yapılar olarak kalmış bir türlü halka ulaşamıyorlar...

Solda seçmen haliyle son kurultaydan sonra bir araya gelmiş, sorunlarını ertelemiş görüntüsü veren CTP’ye doğru meyil ediyor.

Tüm kamuoyu yoklamalarında bunu da görmek mümkün... CTP %25-%30 bandına oturmuş durumda...

Sağda ise DP kan değişimi ile barajı her ne kadar da atlamış görünse de seçmen büyük kutuba doğru kaymaya devam ediyor.

HP ise henüz örgütlenmesini tamamlayamamış durumda iki yılda 2. Hükümet ve zik zaklar haliyle oy veren seçmenin büyük kutba yani UBP’ye kaymasını teşvik ediyor. Seçmen güvenli liman olarak büyük olanı tercih ediyor. Zira UBP eleştirisi üzerinden oy alan HP UBP ile hükümet kurmuş durumda.

YDP bir dönem çıkış yapabilir gibi oldu ancak ilçelerde yaşadığı handikaplar ilçe kongrelerini ertelemesi ve ilçelere seçilmişlerin üzerine komiteler ataması iç cephede gerginliği artırmış durumda...

Bu yaşananlar YDP’de beklenen çıkışı yapmasının önünde bir engel olarak duruyor...

Haliyle siyaset iki kutup a doğru evirilmeye devam ediyor...

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Başa dönersek aslında adaylar belli ama bir bekleme hali var...

Kim kimi neden bekliyor...

Acaba solda ya da sağ da bir cepheleşme olur mu?

Aslıdan beklenen sorunun cevabı bu!

Acaba onca CTP üzerine çekilen operasyona rağmen CTP’den de fazla halk arasında etkisi olan Erhürman aday çıkar mı çıkmaz mı? Diğerlerinin beklediği budur.

Bir cepheleşme olur mu olmaz mı?

Aranan sorunun cevabı bu! CTP aday çıkarır mı çıkarmaz mı? Zira sağdaki UBP dışındaki partilerin beklediği de bu aslında.

İşin CTP ve Erhürman üzerinden okunması yarışın nasıl şekilleneceğinin de işareti gibi.

UBP’nin adayı Ersin Tatar C’mon Ers ile başlayan ve Prezidente Ers’e kadar gidecek heyecan verici bir metot izliyor. Kah, Türkiye’de bir şehirde kah Strazburg’ta kah bütün dedikodulara inat Londra’da...

Ele avuca sığmayan bir çocuk gibi... Kendisine giderek artan bir sempati yaratıyor...

Ve Erhürman Başbakanlığı döneminde yakaladığı toplumu ayrıştırıcı değil kucaklayıcı rolü kamuoyu yoklamalarında partisinin yükselmesinin sırrı gibi...

Bir de adaylar arasında “en düşük olarak” KESİNLİKLE OY VERMEM denen aday. Yani her kesimden oy alabilecek en yüksek ihtimali olan aday durumunda.

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Tam 5 ay kaldı.

Cumhurbaşkanı Akıncı makamda olduğundan halen adaylığını açıklamadı. Berlin görüşmesi 5’li bir gayri resmi görüşme de yakın zamanda doğurmadı. Kıbrıslı Rumlara göre ise bu 5’li görüşme hiç olmayacak.

Cumhurbaşkanı aday gibi köy köy geziyor ama bazı yerlerde Belediye Başkanları bazı yerlerde muhtarlar bazı yerlerde vatandaşlar tarafından karşılanıyor.

Tam bir organizasyon bozukluğu kendini göstermeye devam ediyor.

Görevde olan bir Cumhurbaşkanı’nın çok daha büyük kitleler ile birlikte bu ziyaretleri yapması beklense de henüz bu organizasyonlar oluşmamış/oluşamamış durumda.

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Şimdilik 2 lig oluşmuş gibi...

Süper Lig’de Tatar, Erhürman, Akıncı...

1. Ligde ise Arıklı, Denktaş, Özersay...

Daha 5 ay var...

Derelerin altından çok sular akacak.

Önce kış olacak ardından bahar gelecek.