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Çocuklarına Erdoğan ailesinin ismini verince Avrupa'ya iltica başvurusu reddedildi

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İsimleri değiştirme talebi reddedildi...
Çocuklarına Erdoğan ailesinin ismini verince Avrupa'ya iltica başvurusu reddedildi

Türkiye'de doğan üçüz çocuğuna Recep Tayyip Erdoğan, Emine ve Sümeyye isimlerini veren Suriyeli ailenin Avrupa'ya iltica başvurusu reddedildi.

Sputnik Türkiye'den Hikmet Durgun'un haberine göre, 5 yıl önce Türkiye'ye sığınan Ahmed ve Delel çiftinin 4 yıl önce Mersin'de üçüz çocukları oldu. Aile erkek çocuğa Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini, kız çocuklarına ise Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ismi ile Erdoğan'ın kızı olan Sümeyye'nin ismini verdi. Aile kimlikte de bu isimleri aynen yazdırdı.

 

Çocuklarına verdiği isimlerden dolayı Avrupa'ya gidiş talebinin reddedildiğini belirten Ahmed, şöyle konuştu:

"Suriye'de savaş çıkınca 2013 yılında ben eşim ve 8 yaşındaki oğlumla Halep'ten Türkiye'ye kaçak yollardan kaçtık. Önce Gaziantep'e ardından ise Mersin'e yerleştik. 2014 yılının dördüncü ayında üçüz çocuğumuz oldu. Erkek olana Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini, kız çocuklarına ise eşi Emine ve kızı Sümeyye'nin ismini verdim. Bu isimleri Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğim için verdim. Bu isimleri vereyim belki bir gün beni Türkiye'den zorla çıkartmazlar diye de düşündüm. Türkiye'de geçim konusunda zorluk çekince ve ayaklarımdaki ağrılardan çalışamadığım için Avrupa'ya iltica talebinde bulundum. ASAM kurumuna başvuru yaptım. Bide Toroslar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na Başvurdum. ASAM yetkilileri bana çocuklarıma verdiğim isimlerden dolayı Avrupa ülkelerinin iltica başvuru talebini kabul etmediğini söyledi. Ben pes etmedim birkaç kez yine başvuru yaptım ama bir sonuç çıkmadı. Karar karşısında şok oldum. Engelli raporum olmasına rağmen iltica başvuru talebim kabul edilmedi. Normalde çocukları küçük olan ve engelli olan Suriyelileri Avrupa ülkeleri alıyor. Engelli olmama rağmen iltica talebimin reddedilmesinin nedeni çocuklarıma Recep Tayyip Erdoğan, Emine ve Sümeyye ismini verdiğim içindir."

Avrupa'ya gitmek için çocuklarına verdiği isimleri değiştirmek istediğini ancak değiştiremediğini anlatan baba Ahmed, şöyle devam etti:

 

"Değişmesi için Mersin İl Göç İdaresi'ne başvurdum ancak isim değişikliğinin olamayacağını söylediler. Değişmesi için iki ay önce Mersin 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ne başvuru yaptım fakat mahkeme başvurumu reddetti. Mahkeme ret nedeni olarak ise Türkiye vatandaşı olamadığım için başvuru yapamayacağımı gerekçe gösterdi. Ben çalışamadığım için Avrupa'ya gitmek istiyorum. Bu konuda Türkiye ve Avrupa ülkelerinden yardım bekliyorum. Eşim bana ve 4 çocuğumuza bakıyor. Suriyeli evlerde temizlik yaparak bizi geçindirmeye çalışıyor. Ancak aldığı para bizi geçindirmeye yetmiyor. Bide Kızılay tarafından her ay bize kişi başına 120 Türk Lirası veriliyor. Türkiye'de geçinemiyoruz. Çocuklarıma verdiğim isimlerden dolayı bazı yerlerde olumsuz tepkiyle karşılıyorum. Bazı yerlerde ise olumlu tepkiler alıyorum. "

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