Çok bulaşıcı: ABD’de ilaca dirençli ilk saçkıran vakaları

Yayınlanan bir rapora göre, New York, ABD'de bilinen mantar enfeksiyonu ilaçlarına dirençli ilk saçkıran vakalarına ev sahipliği yapıyor.

ABD’deki Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından perşembe günü yayınlanan veriler, bilinen bağlantıları olmayan iki New Yorklu kadının, 2021 ve 2022’de semptomlar yaşadıklarını ortaya koydu.

Saçkıran, tipik olarak antifungal yani mantar enfeksiyonuna karşı ilaçlarla tedavi edilen ve cilt, saç veya tırnaklarda görülen oldukça bulaşıcı bir enfeksiyondur.

Kimliği belirsiz hastalardan biri, hamileliğinin üçüncü üç aylık döneminde olan 28 yaşındaki bir kadındı. Uluslararası seyahat etmemiş ve benzer bir döküntüsü olan kimseyle temas etmemişti, bu da bu enfeksiyonun ABD’de yayıldığını düşündürdü.

CDC’ye göre kadın, o yaz kızarıklık geçirdikten sonra Aralık 2021’de dermatoloğunu ziyaret etti. Uzmanlar, “boyun, karın, kasık bölgesi ve kalçalarda büyük, halka şeklinde, pullu, kaşıntılı plaklar” kaydetti. Durumu iki hafta sonra düzelmeyen kadın için farklı bir tedavi uygulandı ve şu an enfeksiyonun potansiyel nüksetmesi açısından izleniyor.

VAKALAR BANGLADEŞ VE NEW YORK’TAN

47 yaşında bir kadın olan diğer hasta da, 2022 yazında Bangladeş’teyken döküntü geliştirdi. Ülkedeki birçok aile üyesi benzer döküntüler bildirdi.

Bangladeş’teki doktorlar kadına her zamanki tedaviyi uyguladı ancak bu kremler yardımcı olmadı.

Kadının ABD’ye döndükten sonra 2022 sonbaharında üç kez acil servise gittiği bildirildi. Aralık ayında dermatologlar, döküntüsünün uyluklarında ve kalçalarında olduğunu keşfettiler. Genellikle atlet ayağı hastalığı ve kasık mantarı tedavisinde kullanılan bir ilaçtan sonra durumu yaklaşık %80 iyileşti.

CDC, sağlık hizmeti sunucularını, hastaları saçkıranın yayılmasını nasıl önleyecekleri konusunda eğitmeye çağırıyor. Merkez ayrıca kızarıklığı olan biriyle kıyafetleri paylaşmamanın önemini de vurguladı.