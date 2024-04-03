  • BIST 8973.95
  • Altın 2335.683
  • Dolar 31.9342
  • Euro 34.4734
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAGazze'de yardım görevlilerinin öldürüldüğü hava saldırısıyla ilgili İsrail özür diledi

“Çorabını Gey da Gel” coşkusu Dereboyu’ndan Zahra’ya uzandı

»
LTB’nin her yıl düzenlediği “Çorabını Gey da Gel” Down Sendromu Farkındalık Yürüyüş ve etkinliği yapıldı
“Çorabını Gey da Gel” coşkusu Dereboyu’ndan Zahra’ya uzandı

LTB’nin her yıl düzenlediği “Çorabını Gey da Gel” Down Sendromu Farkındalık Yürüyüş ve etkinliği yapıldı

“Çorabını Gey da Gel” coşkusu Dereboyu’ndan Zahra’ya uzandı

 

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin “+1 Farkla Lefkoşa Farkında” sloganı ile her yıl düzenlediği “Çorabını Gey da Gel” Down Sendromu Farkındalık etkinliğinde Dereboyu’nda kortej coşkusu yaşanırken etkinlikler Zahra Sokak’ta yer aldı. LTB Gençlik Meclisi Engelsiz Gençlik Masası ile Engellemeyen Lefkoşa Birimi iş birliğinde düzenlenen etkinlik için kortej eski Pronto Çemberi’nde toplanarak Lefkoşa Gezi Treni ve bandonun keyifli müzikleri eşliğinde Zahra Sokak’a yürüdü. Zahra Sokak’ta kurulan sahnede Özel Eğitim Okulları performanslarını sergilerken LTB Ritm’orkestra ve Gizem Akbil ile Nafiz Dölek ve Lefkoşa Belediye Orkestrası Çocuk Korosu da sahne aldı. Yoğun bir katılımla gerçekleşen ve sahne gösterileri ile müzikler eşliğinde hem eğlencenin yaşandığı hem de farkındalığın arttırıldığı etkinlikte LTB Başkanı Mehmet Harmancı da bir konuşma yaptı.

Başkan Harmancı "Çorabını Gey da Gel" etkinliğinin başkentin vazgeçilmezlerinden olduğunu, her yıl rengarenk çoraplarla Lefkoşa'nın farkındalığının gösterilirken aynı zamanda Down Sendromu farkındalığının ülke genelinde artırılmasını sağladığını kaydetti. Harmancı sahne performanslarında yer alan okullar, öğrenciler ve öğretmenlerine, organizasyonun düzenlenmesinde emek veren herkese teşekkür etti. Sosyal devlet olmanın gereklerinin yerine getirilmediği bir ülkede özel gereksinimli çocuk sahibi olmanın çok zor olduğuna vurgu yapan Başkan Harmancı, konuşmasında özel gereksinimli bireylerin anne babalarına da özellikle teşekkür etti.

Hem farkındalık hem de eğlenceyi birleştiren etkinlik

“Çorabını Gey da Gel” etkinliği yine hem farklılıkların ayrıştırıcı değil zenginleştirici ve birleştirici bir özellik olduğu ve bunların sevgi ile büyütülen kavramlar olduğu konusunda farkındalık yarattı hem de farklılıklarımıza rağmen hep birlikte sosyalleşebilme, dans edip hep birlikte şarkılar söyleyip eğlenme imkanı sağladı.

_hu01650.jpg_hu01837.jpg_hu01582.jpg_hu01705.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıs’ta Alkışlara Doyamadık22 Mart 2024 Cuma 09:38
  • Lefke BelediyesiCittaslow Tiyatro Ekibinin bu yıl sahneleyeceği "Evet mı? Hayır mı?" isimli tiyatro oyunu13 Mart 2024 Çarşamba 16:27
  • Nazan Kesal İskele'de nefes kesti08 Mart 2024 Cuma 14:57
  • Sibel Tatar, İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın konserini izledi06 Mart 2024 Çarşamba 08:49
  • Hüseyin Kanatlı, şarkılarla anıldı04 Mart 2024 Pazartesi 14:39
  • Hisarköy Orkide Festivali başladı02 Mart 2024 Cumartesi 16:27
  • ‘Cem Olmak’ ilk gecesinde büyük beğeni topladı02 Mart 2024 Cumartesi 14:37
  • Tuncer Bağışkan Kültür, Tarih ve Bellek Günleri başladı01 Mart 2024 Cuma 16:37
  • KÖDER belgeseli ile Jale Derviş okuluna geri dönüyor28 Şubat 2024 Çarşamba 09:24
  • Devlet Tiyatroları: Çeyrek asırdır sahnemiz yok!28 Şubat 2024 Çarşamba 08:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti