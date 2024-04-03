LTB’nin her yıl düzenlediği “Çorabını Gey da Gel” Down Sendromu Farkındalık Yürüyüş ve etkinliği yapıldı

“Çorabını Gey da Gel” coşkusu Dereboyu’ndan Zahra’ya uzandı

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin “+1 Farkla Lefkoşa Farkında” sloganı ile her yıl düzenlediği “Çorabını Gey da Gel” Down Sendromu Farkındalık etkinliğinde Dereboyu’nda kortej coşkusu yaşanırken etkinlikler Zahra Sokak’ta yer aldı. LTB Gençlik Meclisi Engelsiz Gençlik Masası ile Engellemeyen Lefkoşa Birimi iş birliğinde düzenlenen etkinlik için kortej eski Pronto Çemberi’nde toplanarak Lefkoşa Gezi Treni ve bandonun keyifli müzikleri eşliğinde Zahra Sokak’a yürüdü. Zahra Sokak’ta kurulan sahnede Özel Eğitim Okulları performanslarını sergilerken LTB Ritm’orkestra ve Gizem Akbil ile Nafiz Dölek ve Lefkoşa Belediye Orkestrası Çocuk Korosu da sahne aldı. Yoğun bir katılımla gerçekleşen ve sahne gösterileri ile müzikler eşliğinde hem eğlencenin yaşandığı hem de farkındalığın arttırıldığı etkinlikte LTB Başkanı Mehmet Harmancı da bir konuşma yaptı.

Başkan Harmancı "Çorabını Gey da Gel" etkinliğinin başkentin vazgeçilmezlerinden olduğunu, her yıl rengarenk çoraplarla Lefkoşa'nın farkındalığının gösterilirken aynı zamanda Down Sendromu farkındalığının ülke genelinde artırılmasını sağladığını kaydetti. Harmancı sahne performanslarında yer alan okullar, öğrenciler ve öğretmenlerine, organizasyonun düzenlenmesinde emek veren herkese teşekkür etti. Sosyal devlet olmanın gereklerinin yerine getirilmediği bir ülkede özel gereksinimli çocuk sahibi olmanın çok zor olduğuna vurgu yapan Başkan Harmancı, konuşmasında özel gereksinimli bireylerin anne babalarına da özellikle teşekkür etti.

Hem farkındalık hem de eğlenceyi birleştiren etkinlik

“Çorabını Gey da Gel” etkinliği yine hem farklılıkların ayrıştırıcı değil zenginleştirici ve birleştirici bir özellik olduğu ve bunların sevgi ile büyütülen kavramlar olduğu konusunda farkındalık yarattı hem de farklılıklarımıza rağmen hep birlikte sosyalleşebilme, dans edip hep birlikte şarkılar söyleyip eğlenme imkanı sağladı.